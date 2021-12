L’India va avanti con l’operazione “flight bubble”













Continua l’operazione flight bubble per l’India, oggi connessa con voli aerei speciali su destinazioni selezionate – inclusa la Svizzera – e ancora irraggiungibile per gli italiani (ma non viceversa): le destinazione è infatti inserita nell’Elenco E della Farnesina che comprende quelle mete che, per via della pandemia, non possono essere di fatto raggiunte dai turisti italiani.

I voli in “bubble”, dunque, non rientrano nella proroga che il Paese ha comunicato proprio in questi giorni sulle connessioni aeree internazionali, rimanendo l’unica attuale alternativa per gli indiani di andare oltre i confini. In una circolare dello scorso 9 dicembre, il Directorate General of Civil Aviation (Dgca) ha prorogato lo stop ai voli esteri fino al 31 gennaio 2022, “continuando a monitorare al meglio le evoluzioni legate alla variante Omicron”.

I Paesi inclusi nella bolla aerea indiana includono anche gli Emirati Arabi Uniti, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Sul sito web ViaggiareSicuri si ricorda come “per raggiungere l’Italia dall’India è tendenzialmente necessario servirsi di voli con scalo. Tra le linee aeree europee che collegano l’India all’Europa, si segnala che Lufthansa e AirFrance/Klm gestiscono alcuni collegamenti a settimana in partenza da Delhi, Mumbai, Chennai e Bangalore. Si invita, tuttavia, a prendere tempestivo contatto con la linea aerea prescelta per verificarne l’effettiva operatività”.