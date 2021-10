L’India riapre ai viaggi internazionali dal 15 ottobre













L’India riapre i suoi confini ai turisti stranieri a partire dal 15 ottobre, dopo essere stata chiusa per più di un anno a causa della pandemia di Covid-19.

“Dopo aver considerato vari fattori, abbiamo deciso di ricominciare a concedere visti turistici agli stranieri che arrivano in India per mezzo di voli charter con effetto dal 15 ottobre 2021 – ha affermato il ministero dell’Interno in una nota – I turisti stranieri che entrano in India con voli diversi dai charter potranno invece farlo solo a partire dal 15 novembre prossimo con nuovi visti turistici”.

All’inizio del 2021, scrive l’Ansa, l’India è stata colpita da una grave ondata di infezioni da coronavirus con circa 400mila casi e una media di 4mila morti al giorno. Da allora i casi nel Paese hanno subito un brusco rallentamento fino a registrare circa 20mila nuove infezioni giornaliere e tra i 200 e i 300 decessi. Le restrizioni sulla maggior parte delle attività sono state revocate.

Va detto, però, che a tando alle regole ancora in vigore in Italia, l’India – insieme a Bangladesh e Sri Lanka – rimane blindata con il divieto di ingresso sul nostro territorio, in assenza di specifiche motivazioni.