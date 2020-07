Lindbergh tra i promotori di “SiciliaVacanzaSicura”

Un’iniziativa di comarketing, inclusiva e aperta a livello operativo, che affonda le radici nella convinzione condivisa che per superare un’emergenza di straordinario impatto distruttivo occorrano risposte di efficacia altrettanto straordinaria. Ecco “SiciliaVacanzaSicura”, che nasce dall’idea di unire e moltiplicare le forze facendo rete, con lo scopo ultimo di riportare all’attenzione dei turisti, italiani e stranieri, la Sicilia e le sue destinazioni come meta friendly, affidabile e soprattutto sicura per questa estate 2020.

Tra i promotori anche Lindbergh Hotels & Resort di Nardo Filippetti che ha aderito a questo network e il 24 luglio, riaprirà il suo 5 stelle Grand Hotel San Pietro a Taormina dopo essere già ripartito con le altre due strutture presenti nel sud dell’Isola: il Sikania Resort & Spa, direttamente sul mare a Marina di Butera, e il Modica Beach Resort.

L’iniziativa, unica nel suo genere, è stata presentata a fine giugno ed è riuscita a unire e coinvolgere, in ragione di un obiettivo comune e alto, differenti aziende e soggetti istituzionali gravitanti nell’ambito turistico-alberghiero-ricettivo come: Aeroviaggi, Alessi Pubblicità, Alpitour World, Caronte & Tourist, Comune di Taormina, Federalberghi Isole Eolie, Federalberghi Sicilia, Federturismo, Imperatore Travel, Lindbergh, Regione Siciliana, Sicily By Car, Siremar e Telepass. Operatori di livello nazionale e internazionale, rappresentanti di categoria e di località, hanno deciso di porre il proprio brand in seconda fila dietro quello, unico e prestigioso, della Sicilia e delle sue meravigliose location.

Il Grand Hotel San Pietro di Lindbergh sorge all’interno di una villa del ‘900 restaurata con il comfort di un hotel di lusso, è immerso in un giardino mediterraneo e offre ai propri ospiti una piscina all’aperto, una terrazza solarium affacciata sul mar Ionio, pool bar, Spa con variegata proposta benessere, e un ristorante, “Il Giardino degli Ulivi”. Novità dell’estate 2020 le jacuzzi vista mare. Affacciato sulla Baia di Naxos e Isola Bella, questo hotel è destinazione per vivere momenti di riposo, ammirare la bellezza del mare, della vegetazione; da non perdere il “balconcino”, il più romantico di Taormina, la rotonda sul mare, dove sembra di essere sospesi nel blu del Mediterraneo.