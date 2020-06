Lindbergh Hotels, aperto il Cala della Torre Resort in Sardegna

È stata inaugurata la stagione estiva 2020 del Cala della Torre Resort di Siniscola del gruppo alberghiero Lindbergh Hotels & Resorts.

Il resort 4 stelle, situato sulla costa orientale della Sardegna è adatto per soggiorni in coppia o con la famiglia, tra natura, spazi ampi e all’aperto, servizi dedicati ed è anche un comodo punto di partenza per esplorare il territorio circostante.

Camere dallo stile semplice ed essenziale, spiaggia privata e attrezzata a 750 mt dall’hotel (raggiungibile con un trenino che collega la struttura al mare), ristorante con i sapori del mare e del territorio. Tutto nel pieno rispetto dei protocolli previsti, ministeriali e regionali, e delle norme indicate dall’Oms.

Il 4 luglio Lindbergh Hotels & Resorts riaprirà i battenti del Modica Beach Resort a Marina di Modica (Sicilia); il 5 Luglio del Sikania Resort_Marina di Butera (Sicilia) e infine dal 12 luglio sarà possibile scegliere il 5 stelle Grand Hotel San Pietro a Taormina (Sicilia).