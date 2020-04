Lindbergh Hotels, 100 vacanze agli eroi dell’emergenza Coronavirus

Lindbergh Hotels dona 100 vacanze agli eroi del Coranavirus è il contest per premiare il personale sanitario della Regione Marche che in questi ultimi mesi sta lavorando duramente nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus su tutto il territorio.

Lindbergh Hotels & Resorts ha deciso di mettere in palio gratuitamente 100 soggiorni omaggio da prenotare in una delle 8 strutture nelle destinazioni di Marche, Sicilia, Sardegna, Piemonte e Umbria.

L’iniziativa punta dunque a regalare una vacanza al personale del servizio sanitario, attivo nelle aziende sanitarie del territorio della regione Marche, tramite adesione gratuita al contest.

Per partecipare basta infatti iscriversi via mail alla pagina del sito compilando il form dedicato con le informazioni relative al ruolo professionale e la struttura sanitaria in cui prestano servizio, entro e non oltre il 31 maggio 2020.

Tra tutti i partecipanti verranno estratti a sorte 100 nominativi che potranno scegliere tra le tipologie di vacanza omaggio messe a disposizione da Lindbergh Hotels & Resort, nello specifico:

• 5 gg in pensione completa (per max 4 persone) a Modica Beach Resort (Modica, Sicilia), Sikania Resort & SPA (Marina di Butera, Sicilia), Cala della Torre Resort (Siniscola, Sardegna) e Nautilus Family Hotel (Pesaro, Marche);

• 2 notti con colazione a buffet inclusa e 1 cena gourmet al ‘59 Restaurant e ingresso all’area wellness & SPA (per max 2 persone) presso l’Hotel Excelsior, Congress SPA & Lido (Pesaro, Marche)

• 2 notti con colazione a buffet inclusa e 1 cena gourmet al Ristorante Il Giardino degli Ulivi e ingresso all’area wellness & SPA (per max 2 persone) presso il Grand Hotel San Pietro a Taormina (Sicilia);

• 4 notti con colazione a buffet inclusa e 1 cena al Ristorante Vespertino e accesso all’area piscina (per max 2 persone) alla Meridiana Urban Hotel (Perugia, Umbria);

• 2 notti con colazione a buffet e 1 cena gourmet al Tàola Restaurant (per max 2 persone) presso il J Hotel (Torino, Piemonte).

I vincitori saranno contattati dall’Ufficio Booking del gruppo e concorderanno previa disponibilità, i periodi di soggiorno disponibili in cui prenotare il soggiorno (con validità di un anno, da consumare entro e non oltre il 15.06.2021; sono esclusi i fine settimana dal 1 luglio al 7 settembre 2020, i giorni compresi tra il 13 e il 15 agosto 2020; ponti e festività).

“Condividiamo con la nostra Regione la volontà di dare un contributo per tornare alla normalità, anticipando un orizzonte temporale in cui l’emergenza sarà finita e tornerà ad essere possibile sognare una vacanza. Mettere a disposizione un soggiorno in favore degli operatori sanitari, è un modo semplice per dimostrare solidarietà e premiare chi è stato in prima linea a combattere l’emergenza”, si legge nella nota diffusa.