Lindbergh, estratti i vincitori dei 100 soggiorni gratuiti

Sono stati estratti a sorte pochi giorni fa, tra i quasi 1.500 che si erano iscritti i 100 vincitori del contest del gruppo alberghiero Lindbergh Hotels & Resort che si è ufficialmente concluso il 31 maggio 2020 e che metteva in palio 100 vacanze in una delle 8 esclusive strutture del Gruppo.

L’iniziativa, voluta fortemente dal presidente Nardo Filippetti, è nata per premiare, ringraziare e testimoniare la solidarietà del gruppo a tutto il personale sanitario attivo nella regione Marche che, durante l’emergenza Covid-19, ha lavorato senza sosta con grande professionalità e generosità.

L’ufficio booking in questi giorni sta contattando i 100 fortunati vincitori per prenotare il soggiorno scelto che andrà effettuato entro e non oltre il 15 giugno 2021.

Lindbergh Hotels & Resort, sta progressivamente riaprendo le sue 8 strutture distribuite in 5 regioni italiane: Marche, Sicilia, Sardegna, Piemonte e Umbria e ha già adottato tutte le linee guida e i protocolli previsti dalla normativa italiana in modo da assicurare a clienti e dipendenti un ambiente sicuro e a norma: scanner per la rilevazione della temperatura, disinfettanti, personale formato alle norme anti-Covid, buffet servito, etc. etc.

Inoltre, è stata introdotta una nuova policy di cancellazione #IoViaggioItaliano che permette massima flessibilità e dove la tariffa è cancellabile fino a 24 ore prima del check in.