Linate, riapertura a sorpresa il 13 luglio

In una lettera all’Enac, il ministro dei trasporti Paola De Micheli avrebbe annunciato la data di ripresa del servizio dall’aeroporto di Milano Linate a partire dal 13 luglio. A spingere per la riapertura 48 ore prima del previsto, secondo quanto riporta Repubblica, è stata Alitalia (che controlla i due terzi degli slot) mentre Sea aveva chiesto un rinvio.

La società di gestione dello scalo, si legge nell’articolo, aveva infatti chiesto un rinvio al ministero perché tenere i distanziamenti imposti causa Covid a Linate è estremamente complesso, complici anche i cantieri aperti.

Non solo: la frequenza dei voli per motivi di sicurezza dovrebbe essere ridotta da nove a due decolli all’ora. E la riapertura in queste condizioni causerà alla società – che già perde tra i 25 e i 30 milioni al mese causa crollo traffico – un buco ulteriore di circa 2,5 milioni al mese.