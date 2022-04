L’imperativo del turismo sostenibile a Bit 2022













Temi di primo piano in occasione di Bit 2022 a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 aprile prossimi. Oggi i viaggiatori hanno voglia di tornare a viaggiare, a scoprire il mondo e arricchirsi di esperienze che solo il turismo può offrire. Bit 2022 – la Borsa Internazionale del Turismo – si fa portavoce di questa istanza.

«Il turismo organizzato ha guadagnato maggiore consapevolezza del ruolo che può avere nei vari segmenti: dall’outgoing all’incoming, passando per il business travel, gli eventi e i viaggi di istruzione – spiega Gabriele Milani, direttore generale di Fto – Il turismo organizzato ha fatto conoscere alle istituzioni il proprio valore sia in termini di fatturato e peso occupazionale sia come volano per la filiera dell’intero settore. E nondimeno come attore fondamentale per la governance dei flussi e per la scoperta di meravigliosi territori meno conosciuti, anche allo scopo di aumentare la destagionalizzazione».

In occasione di Bit 2022 Fto ha sviluppato un percorso virtuoso di collaborazione con la Borsa Internazionale del Turismo, già intrapreso alcuni anni fa. Lo stand di Fto è diventato un punto di riferimento per tutti gli operatori del turismo organizzato. Anche per questa edizione Fto ha contribuito a sviluppare i contenuti della Travel Academy per gli agenti di viaggio. Il palinsesto degli eventi è molto ricco e variegato, per sfruttare le opportunità digital nella vendita dei viaggi, trasmettere sicurezza al cliente grazie ai prodotti assicurativi, aumentare le proprie competenze di travel design, ricevere i suggerimenti di un esperto coach e trainer, per concludere con le indispensabili pillole di formazione sulle normative fiscali e del settore.

Tra le regioni italiane, la sostenibilità costituisce un elemento cardine. Come dichiara Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione: «Il piano strategico Puglia 365 è stato impostato sin dal 2015 in questa direzione, ponendo come obiettivo la sostenibilità delle attività su cui basare le campagne di Pugliapromozione. Al primo posto ci sono destagionalizzare dell’offerta per evitare overtourism e decentralizzare il turismo in aree di nuova esperienza. Puntiamo molto sul turismo in bicicletta, come scelta motivazionale per venire in Puglia, ed anche sui Cammini da percorrere a piedi».

Le Marche al plurale, le Marche infinite: questi gli slogan su cui puntano le Marche. Una destinazione da scoprire nella sua interezza – perché dal mare alla montagna ci sono pochi chilometri – che consente quindi esperienze integrate, attraversando borghi, paesaggi, scorci, colori, sapori, che ad ogni passo assicurano una nuova emozione.

