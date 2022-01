Liguria, roadshow promozionale sulla neve













Partito nei giorni scorsi il promo tour invernale “Surf the mountain 2.0” di Agenzia In Liguria per la promozione turistica della regione e di tutte le sue eccellenze nelle maggiori località sciistiche italiane e straniere. L’evento roadshow, organizzato in collaborazione con Regione Liguria, vede la presenza della regione in tutte le tappe del Vertical Winter Tour 2021 con uno stand dedicato in cui poter scoprire e vivere la Liguria.

Oltre alle mete italiane, sono previste anche destinazioni estere nei mercati obiettivo per il turismo nel territorio ligure, dove è presente un turista attivo e sportivo, amante del lifestyle e del benessere. I Paesi interessati sono, oltre l’Italia, Francia e Svizzera: la Liguria sarà protagonista grazie a un allestimento ad hoc, col fine di invogliare i visitatori ad approfondire la conoscenza del territorio, delle sue offerte e delle esperienze promosse da Agenzia in Liguria.

Il primo appuntamento del Vertical Winter Tour con il Made in Liguria sarà a San Martino di Castrozza il 29 e 30 gennaio, seguiranno poi le partecipazioni previste a Roccaraso il 3 e 4 febbraio, a Prato Nevoso il 12 e 13 febbraio e a Pila il 19 e 20 febbraio. E proseguiranno poi ad Alleghe il 26 e 27 febbraio, ad Aprica il 5 e 6 marzo, a Canazei il 9 e 10 marzo, a Sestriere il 12 e 13 marzo e a Cervinia il 19 e 20 marzo. “Surf the mountain 2.0” è già stato allestito ai primi di gennaio all’Alpe d’Huez e a Verbier il 15 e 16 gennaio.

L’obiettivo principale dell’azione promozionale è quello di raccontare le esperienze che possono essere vissute nella regione 365 giorni all’anno, dal food alle attività outdoor. Durante le giornate dell’evento, in collaborazione con Event’s Way e Radio Deejay, vengono promosse le esperienze uniche da vivere in Liguria e che si possono trovare sul sito www.experienceliguria.it. Dalla campagna l’Agenzia In Liguria si attende numeri importanti, anche sulla scorta dei buoni riscontri raccolti nel corso dell’ultima edizione – nel 2019 – quando in 19 giornate c’erano stati 200.000 contatti diretti, 1,3 milioni di persone raggiunte sui social, 10.000 partecipanti ai dj set ed erano stati distribuiti 250.000 gadget.

«Questa iniziativa – spiega infatti Alessandro Piana, vice presidente della Regione con delega al marketing territoriale – esprime in pieno l’importanza di veicolare e diffondere un’immagine autentica della Liguria, le sue potenzialità naturalistiche, le innumerevoli attività che vi si possono praticare e tutto il gusto dei suoi prodotti agroalimentari che ne hanno segnato storia e tradizioni, diventando un punto di forza capace di attrarre un gran numero di visitatori da tutta Europa. Oggi più che mai risulta pertanto fondamentale promuovere la conoscenza dei nostri prodotti».

A condividere questi concetti è anche l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Giovanni Berrino che aggiunge: «Ritengo sia importante e fondamentale andare a promuoversi in mercati dove c’è alta qualità di turisti che di certo amano un turismo sempre più consapevole e attivo che, in Liguria, può essere fatto 365 giorni all’anno. È altrettanto importante e significativo utilizzare le mete di montagna nel periodo di massima presenza per promuovere la primavera-estate in Liguria. Si tratta sicuramente di un canale nuovo che va sperimentato e che sono sicuro potrà portare a ottimi risultati. Queste operazioni, diverse dalle tradizionali, saranno sempre più importanti nei prossimi anni per favorire un turismo che cambia velocemente e invogliare turisti che hanno sempre maggiori esigenze e che vanno trovati laddove già dimostrano di gradire località che offrono servizi di qualità per le loro vacanze».

Sulle valenze di una promozione mirata si è poi soffermato Roberto Moreno, commissario straordinario all’Agenzia regionale per la Promozione turistica in Liguria: «La promozione di un territorio attraverso il turismo esperienziale è fondamentale – afferma – Per tale motivo vogliamo portare avanti progetti in grado di promuovere la nostra regione sia nei mercati nazionali che internazionali, puntando sulle esperienze uniche che possono essere vissute in Liguria e sulle eccellenze locali. Il fine è quello di attrarre turisti anche in bassa stagione, interessati a scoprire il nostro territorio e le sue bellezze in modo alternativo durante tutto l’anno, vivendo una vera e propria esperienza di Liguria».