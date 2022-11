Liguria, il nuovo assessore al Turismo è Augusto Sartori

È Augusto Sartori, imprenditore della ristorazione di Fratelli d’Italia, il nuovo assessore al Turismo della Regione Liguria. A lui le deleghe anche per Lavoro, Politiche attive dell’occupazione, Trasporti, rapporti con le organizzazioni sindacali, Fiere e Grandi Eventi.

Sartori, che lunedì prossimo parteciperà alla prima giunta, prende il posto del dimissionario Gianni Berrino, eletto senatore.

Dal governatore Giovanni Toti gli auguri di buon lavoro: «Sono certo che con la sua esperienza porterà un contributo di qualità», dichiara il presidente. E aggiunge: «Abbiamo già avuto modo di lavorare insieme durante la sua esperienza come consigliere regionale nella passata legislatura. Le sue deleghe – sottolinea – sono fondamentali per lo sviluppo della nostra regione, ma anche importanti dal punto di vista strategico. Basti pensare al turismo, volano imprescindibile della nostra economia. Delega che conosce bene per la sua formazione professionale e che ha già ricoperto come assessore nel comune di Santa Margherita».

«Sarà un onore per me ricoprire questo ruolo nel solco di una continuità di lavoro, portando avanti l’opera svolta dal mio predecessore in questi anni – dichiara il neo assessore Sartori – Porterò con me le mie esperienze sia amministrative che lavorative nel campo del turismo e della promozione del territorio svolte in una zona come il levante ligure dove queste attività rappresentano un enorme valore aggiunto».