Liguria, a scuola di adv 4.0 all’Istituto Liceti di Rapallo













C’è sempre più turismo nelle scuole. L’ennesimo esempio arriva dall’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Liceti di Rapallo (Genova), che ha concluso il suo percorso di alternanza scuola-lavoro (PCTO) con la preziosa guida di Giada Marabotto e Antonella Ruperto, note imprenditrici turistiche e titolati rispettivamente di Volver Tour Operator e Happyland Viaggi, tra l’altro ideatrici dell’innovativo concept di agenzie di viaggi Suite Travel, che del cobranding fa il suo punto di forza.

Il corso portato avanti dall’istituto ligure con i professori Cassinelli e Falchetto ha preso il nome di Agenzia di Viaggi 4.0, e ha visto la partecipazione di diversi esperti del settore, culminando poi con la presentazione da parte degli studenti di un pacchetto turistico dedicato alla Liguria, sottoposto al parere della giuria tra cui anche Giulia Di Camillo de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Quattro i gruppi di lavoro che si sono distinti, ovvero il 4 CET per la sezione Outdoor, che ha visto la partecipazione dei ragazzi Abramova, Balla, Bernardi e Carioti con il loro tour a Portofino; il 5 CET per la sezione Food & Wine, che condotta da Preci, Ravera, Ricci e Rodriguez ha proposto un gustoso itinerario enogastronomico tra Sestri Levante e Manarola; 4BET per la sezione Cultura, che con Ferreccio, Carbone e Baldinotti ha convinto i giudici con la bellissima Genova; infine, il 4CET, che ha gareggiato per la sezione Shopping e che si è aggiudicata il premio principale, piazzandosi sul gradino più alto del podio con Le Spose di Carol.

Quest’ultima proposta, messa a punto dagli alunni Poli, Pop e Provenzano, vede al centro l’importante momento della scelta dell’abito da sposa in vista del proprio matrimonio. L’acquisto del vestito – nell’atelier Le Spose di Carol – viene contestualizzato all’interno di un mini-viaggio a Genova con partenza da Savona, diventando quindi esperienza tra un pranzo a La Locanda, in centro città, e due passi tra i tanti negozi genovesi.

«L’attività portata avanti vuole stimolare le competenze dei nostri studenti nelle varie professioni turistiche, tra cui quelle dell’agente di viaggi e del tour operator – ha dichiarato durante l’ultima lezione del corso PCTO il dirigente scolastico Norbert Kunkler – Tutti insieme, come sistema Paese, dobbiamo credere nel turismo e contribuire al suo sviluppo. La nostra scuola tiene tantissimo a questo tema, ed è importante porre le migliori basi per il futuro».

«Abbiamo toccato diversi argomenti del nostro meraviglioso settore e, nonostante le complicanze causa Covid, siamo molto orgogliose di quanto fatto – hanno detto Marabotto e Ruperto – Vogliamo ringraziare l’Istituto Liceti e tutti i professionisti che ci hanno supportato in questa iniziativa formativa di enorme spessore. I professori Cassinelli e Falchetto sono stati estremamente disponibili e hanno messo in luce una gran bella passione per il loro lavoro, oltre che un amore incondizionato per i ragazzi».