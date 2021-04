Life Resorts, ingresso di Sciabache Beach in Calabria













Life Resorts annuncia la firma del “Life Resort Sciabache Beach” a Zambrone, nella Costa di Tropea in Calabria. «Lo Sciabache Beach Resort è un moderno 4 stelle che sorge in un contesto naturalistico di grande pregio nella costa di Tropea – dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts – Un family resort affacciato direttamente sul mare, che dispone di un parco naturale con oltre 45.000 mq di spazi verdi dedicati agli ospiti grandi e piccini. Sarà un valore aggiunto per il nostro portfolio in Italia, che si arricchirà a breve di altre quattro strutture».

Attivo fin dai primi anni ’90, il resort è immerso in un giardino mediterraneo e affacciato sulla costa di Zambrone, a poca distanza da Tropea e dalle isole Eolie.

“Siamo contenti di essere diventati parte della collezione Life Resorts – ha dichiarato la proprietà – Siamo certi che questo importante passo ci consentirà di rafforzare rapidamente il nostro posizionamento nel mercato italiano e nei mercati internazionali”.

La struttura ha 98 camere e family suite, piscine, impianti sportivi, spiaggia riservata, servizi di qualità ed è considerato tra i migliori family resort della destinazione, in un’atmosfera “Mediterranean chic”, per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, della natura e del divertimento.

Life Resorts, in collaborazione con la proprietà, ha messo a punto un progetto di investimenti rivolto al riposizionamento tailor made, ritagliato sugli asset della struttura e rivolto a un target medio-alto, sensibile al prodotto leisure & family.

Il resort sarà condotto con la formula dell’affiliation management e commercializzato attraverso la selezionata rete di partner internazionali di Life Resorts.