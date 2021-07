Life Resorts inaugura Al Balhara Resort & Spa in Sicilia













Life Resorts, hotel management company di White Consulting, ha annunciato l’apertura del nuovo Al Balhara Resort & Spa a Monreale, alle porte di Palermo, in Sicilia.

«Siamo felici di contribuire allo sviluppo di un nuovo progetto di eccellenza in Sicilia. Life Resort Al Balhara è un moderno concept resort che si propone come riferimento per il turismo internazionale nel segmento lux, sempre alla ricerca di servizi innovativi e in forte connessione con il territorio – dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts – La struttura, affacciata in posizione panoramica, gode di un contesto naturalistico di grande pregio e conta 110 camere e suite oltre a un esclusivo The Club: un new opening di prestigio per la nostra collezione italiana».

Al Balhara Resort & Spa aprirà le porte il 16 luglio dopo un importante lavoro di set up affrontato nei mesi invernali. Vanta 110 camere e suite, piscine, impianti sportivi, ristoranti gourmet, centro benessere, shopping area e spazi per eventi.

Il resort sarà condotto con la formula del full management e sarà commercializzato attraverso la selezionata rete di partner internazionali di Life Resorts. «Siamo orgogliosi di essere entrati a far parte di Life Resorts – hanno dichiarato i fratelli Emanuele e Giuseppe Montalbano, rispettivamente presidente e amministratore delegato dell’omonimo Gruppo, proprietari della struttura siciliana – Abbiamo iniziato una partnership di qualità con lo spirito di offrire un prodotto moderno, fuori dagli schemi, in grado di competere nei mercati internazionali e nel segmento leisure & events. Siamo certi che questo importante passo ci consentirà di rafforzare rapidamente il nostro posizionamento nel mercato italiano e in quello internazionale».

Montalbano Group, multinazionale siciliana attiva nel mondo della sostenibilità green, dell’automazione industriale e dello sport, in collaborazione con Life Resorts ha messo a punto un progetto pluriennale di investimenti rivolto al posizionamento della struttura verso un target luxury e sensibile al prodotto leisure.