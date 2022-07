Life Resorts apre l’Unico Marina Holiday in Sicilia













Life Hotels & Resorts ha comunicato la firma dell’Unico Marina Holiday Resort & Spa a Balestrate, nel Golfo di Castellammare, poco distante da San Vito Lo Capo in Sicilia. La struttura è dedicata al target young adult.

«Il Marina Holiday rappresenta già un punto di riferimento per il turismo della costa occidentale della Sicilia – dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts – Il resort sorge nel caratteristico contesto del Borgo di Balestrate, affacciato direttamente sul mare. È stato concepito per coniugare servizi di eccellenza in un contesto affascinante».

La struttura conta 42 camere e suite costruite in elegante stile siciliano, nel massimo rispetto delle caratteristiche architettoniche del borgo storico, tutte a pochi passi da mare. Dispone di una terrazza panoramica, due ristoranti, due bar, piscina e Spa.