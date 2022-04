Liberazione, apertura straordinaria di musei e parchi archeologici













In occasione della festa della Liberazione, il prossimo 25 aprile, il ministero della Cultura ha comunicato l’apertura straordinaria di musei, parchi archeologici e monumemti dello Stato.

Per l’accesso a tutti i luoghi della cultura statali – ricorda il ministero in una nota – dal 1° aprile 2022 non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Inoltre, alcuni luoghi sono visitabili solo su prenotazione; si consiglia, dunque, di consultare i siti dei musei e dei parchi archeologici prima di programmare la visita.

Per verificare le modalità di visita è possibile consultare il sito web del ministero della Cultura.