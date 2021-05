L’hôtellerie torna a crescere: i numeri del report Amadeus













Dall’inizio della pandemia, il mondo dell’hôtellerie ha dovuto ripensare molti aspetti dell’attività per adattarsi alle nuove procedure di sicurezza, soddisfare le mutevoli esigenze degli ospiti per sopravvivere in un ambiente operativo estremamente complesso. Una nuova ricerca di Amadeus rivela come l’industria alberghiera di tutto il mondo si è adattata alla nuova normalità, così come le nuove tendenze che gli albergatori reputano destinate a rimanere mentre il settore si riprende.

I risultati di Amadeus Demand360 business intelligence mostrano che i livelli di occupazione degli hotel sono ora su una strada in salita. L’occupazione mondiale ha raggiunto il 46% ad aprile 2021, dal punto più basso di appena il 13% di aprile 2020. Questo significa che l’occupazione alberghiera globale è risalita per due terzi fino alle quote pre-pandemiche di circa il 70% per questo periodo dell’anno. I dati mostrano anche che il tempo di prenotazione si sta allungando, indicando una crescente fiducia dei consumatori a pianificare in anticipo.

Il report Rebuilding Hospitality, un sondaggio di 688 operatori alberghieri globali, dà nuove informazioni circa il clima attuale e i progetti: c’è un senso di fiducia nel fatto che il 30% degli albergatori prevede di aprire uno o più sedi nel 2021; la maggior parte (63%) degli albergatori di tutto il mondo pensa che i viaggi di piacere guideranno la ripresa, dove il turismo domestico è di gran lunga quello che contribuisce di più (45%); oltre la metà (59%) degli albergatori globali prevede di dover assumere nuovo personale nel 2021; l’opinione sui passaporti vaccinali è divisa tra gli albergatori: più della metà degli asiatici dice che sta considerando di chiedere i passaporti vaccinali prima di permettere agli ospiti di soggiornare, mentre poco meno della metà degli americani dice che non adotterà sicuramente questo approccio. In Emea, quasi la metà degli albergatori è incerta sulla propria strategia in questo settore.

Quando si considerano le caratteristiche della pandemia che rimarranno a lungo termine, il rapporto rivela: più di un terzo (32%) degli albergatori pensa che avranno sempre bisogno di misure significative di distanziamento sociale, sanificazione e igiene ben visibili; il 20% indica che limiterà al minimo l’interazione tra il personale e gli ospiti, e il 21% prevede di ridurre le attività di pulizia quotidiane a carico degli ospiti; più di un quarto degli intervistati (30%) ha detto che la tecnologia contactless volta a supportare le esperienze personalizzate degli ospiti è uno degli sviluppi nel settore dell’ospitalità di cui è più entusiasta man mano che si esce dalla pandemia; i cambiamenti di business più creativi, come l’offerta di staycation da lavoro e gli investimenti in strutture che aiutano i viaggiatori a prolungare i loro soggiorni, hanno aiutato gli albergatori a sperimentare nuove strategie per accedere a nuovi segmenti di clientela.

Francisco Pérez-Lozao Rüter, president, hospitality, di Amadeus commenta: «I dati e le tendenze di questo studio hanno lo scopo di mettere insieme le idee degli albergatori di tutto il mondo mentre lavoriamo tutti insieme come settore per pianificare la ripresa. Con le minori restrizioni in vigore, il mercato statunitense ha fornito alcuni primi indicatori del comportamento dei viaggiatori che potrebbero aiutare altri albergatori internazionali a capire a che punto sono nella fase della loro recupero. Uno dei risultati chiave della nostra ricerca e del nostro rapporto è che la tecnologia giocherà un ruolo centrale nella fase di ripresa del settore alberghiero».

Katie Moro, vice president of data partnerships, hospitality, Amadeus afferma: «Un anno dopo l’inizio della pandemia, siamo davvero lieti di vedere i primi segnali di fiducia dei viaggiatori e una ripresa delle prenotazioni alberghiere. Ora, più che mai, i dati sono così importanti per l’intero business di un hotel, in quanto informano non solo il potenziale delle entrate, ma anche le strategie di marketing, il personale e il profilo di occupazione. Vogliamo aiutare le aziende ricettive a capire come tutti i diversi pezzi di dati si collegano tra loro. I dati sono la base che ti aiuta a costruire un piano migliore e da lì, la tua proprietà è molto più forte dalle fondamenta».