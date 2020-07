L’Hotel Romeo diventa digital: arriva l’app che fa da concierge

È un vero concierge digitale la nuova app del Romeo Hotel, facilmente scaricabile – tramite sistema iOS e Android – e nuovo canale di comunicazione immediato con la struttura per personalizzare il soggiorno a Napoli, tra la prenotazione di un tavolo al ristorante e un tour in museo.

L’app non richiede alcuna registrazione e contiene tutti i servizi che i clienti trovano in albergo, e tramite i diversi “box” è possibile personalizzare ogni dettaglio o chiamare direttamente il team Romeo.

«La nostra app nasce per essere un vero e proprio virtual hotel concierge, che possa soddisfare al meglio e rapidamente tutte le richieste dei nostri cari clienti. E in questo momento storico è la chiave di una nuova modalità di accoglienza, per quanto possibile, contactless. In questo modo, infatti, cerchiamo di garantire il distanziamento sociale e di mantenere sempre alta la qualità dell’accoglienza», afferma Antonella Graziano, sales & pr manager del Romeo.