L’Hotel Hassler riparte sotto la guida dei gemelli Wirth













Roberto Wirth Jr. e Veruschka, figli gemelli di Roberto E. Wirth recentemente scomparso, si sono presentati al mondo dell’hôtellerie italiana rispettivamente come presidente esecutivo e amministratore delegato del noto Hotel Hassler di Roma, guidato fino ad oggi dal papà Roberto.

«L’Hassler è nel nostro Dna. Fin da piccoli abbiamo respirato l’albergo e le sue dinamiche, un intreccio di lavoro, casa, passione che da sempre vede tutti i membri della famiglia coinvolti», hanno dichiarato i due gemelli, ora alle prese con una sfida tutta italiana che vede al centro uno dei gioiellini dell’ospitalità di lusso capitolina e non solo.

Classe 1992 e nati a Roma, dopo gli studi in Svizzera presso il Glion Institute of Higher Education, le loro strade si sono divise: Veruschka ha iniziato a Boston il suo percorso all’interno di un prestigioso albergo per poi giungere a Londra dove si è specializza frequentando un master in brand development; Roberto Jr., invece, ha inizato la sua esperienza professionale all’interno di importanti brand internazionali dell’alta ospitalità tra Londra, Washington e Praga.

«Sapevamo che il nostro destino era qui – hanno commentato Roberto Jr. e Veruschka – Il nostro impegno è quello di mantenere, proseguire e sviluppare il percorso intrapreso da nostro padre e, quindi, quello di mantenere l’Hassler come un albergo indipendente, con un suo carattere, una sua personalità e storia».

«Vogliamo continuare a crescere in Italia e nel mondo e apportare una visione dinamica in modo da esprimere al meglio il nostro saper fare nel totale rispetto della tradizione che la nostra famiglia porta avanti da cinque generazioni dove il filo conduttore è sempre stato offrire la massima qualità, l’eccellenza. Porteremo tutti i giorni il sorriso, l’energia e la voglia di emergere. In due tutto è più facile», hanno concluso i due gemelli Wirth.