L’Hotel Excelsior Venice Lido entra nel portfolio di Iconic Luxury Hotels

L’Hotel Excelsior del Lido di Venezia – sede del Festival del Cinema – entra a far parte ufficialmente di Iconic Luxury Hotels, entrando così nello scenario dell’hôtellerie internazionale. Il gruppo comprende i più famosi hotel del Regno Unito, tra cui la tenuta Cliveden House e il Chewton Glen, country house hotel & spa del XVIII secolo.

Nel 2021 entreranno a far parte di Iconic Luxury Hotels anche il Myconos Resort, seguito dal Palm House Hotel a Palm Beach in Florida. L’attuale portfolio nel Regno Unito comprende anche il Lygon Arm, anticamente una locanda risalente al XIV secolo; il Boutique Hotel 11 Cadogan Gardens; il The Mayfair Townhouse di Londra, la cui apertura è prevista per fine 2020.

Iconic Luxury Hotel ha accolto quindi l’hotel simbolo del Lido di Venezia e dell’ospitalità veneziana a cinque stelle nella sua prestigiosa collezione. Gioiello d’arte veneziana del XX secolo, l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort è un’oasi di lusso e charme a 15 minuti da piazza San Marco. Con le sue 196 camere, 23 suite e le sue cabanas fronte mare, offre ai viaggiatori un rifugio intimo e tranquillo, in un’atmosfera da sogno, affacciati sulle acque del mar Adriatico. La sua offerta gastronomica prevede Elimar Beach Bar and Restaurant e il Ristorante Tropicana con un menù dai sapori mediterranei, sotto il cappello dell’executive chef Damiano Brocchini. Dopo cena, chi ama i cocktail può optare per l’iconico Excelsior Spritz sulla terrazza del Blue Bar.

L’hotel ha riaperto i battenti lo scorso 11 luglio, mentre la spiaggia, aperta dal 27 giugno, accoglie turisti ma anche locali. Dal 1932 l’Hotel Excelsior ospita il Festival del Cinema, giunto quest’anno alla 77ª edizione.

London & Regional, che ha acquisito la gestione di Hotel Excelsior nel 2016, annuncia l’internazionalizzazione di Iconic Luxury Hotels quest’anno con l’inserimento di Hotel Excelsior, e dei prossimi due hotel in Grecia e Florida nel 2021. «Abbiamo piani ambiziosi per la crescita internazionale ed è un onore accogliere nuovi hotel per iniziare questo viaggio – ha dichiarato Petra Deuter, neodirettrice esecutiva di Iconic Luxury Hotel, responsabile della crescita del gruppo fuori dal Regno Unito – Nei prossimi anni vedremo il nostro gruppo crescere in tutto il mondo, mentre continua il nostro impegno nel promuovere il concetto di ospitalità sostenibile, preservando la vita di edifici storici come l’Hotel Excelsior, e creando esperienze di viaggio memorabili. Ognuna delle nostre proprietà ha la sua storia, le proprie tradizioni e la sua personalità».

Deuter aggiunge che «gli ultimi mesi sono stati impegnativi per l’industria dell’ospitalità e per l’Italia in particolare. Il nostro team ha lavorato 24 ore su 24 per garantire la riapertura sicura dell’hotel e offrire ai nostri ospiti un’esperienza di viaggio unica. Le suite presidenziali, le spiagge e i ristoranti all’aperto sono perfetti per chi è alla ricerca di un soggiorno di alto livello. L’Hotel Excelsior dispone anche di un parcheggio per coloro che desiderano spostarsi in auto dall’Italia e da altri paesi europei, ed è la base perfetta sia per le famiglie sia per chi viaggia da solo».