L’Hotel Cristallo di Tivoli entra nel network Best Western

New entry in Best Western: si tratta della struttura di Tivoli, Hotel Cristallo Relais, che ha optato per il brand Sure Hotel Collection, la soluzione soft dedicata ad alberghi presenti in destinazioni secondarie, pensati per viaggiatori che cercano garanzia di qualità e servizi di valore.

«Bwh ci ha proposto una soluzione coerente al nostro prodotto – hanno commentato Giuseppina Cofini e Giancarlo Di Virgilio, proprietari della struttura – Inoltre ci assicura un importante supporto in termini di attività commerciale, un impulso sulla visibilità e, non ultimo dato il momento, ci ha messo a disposizione “Special Protection” un progetto concreto per implementare sicurezza, sanificazione e distanziamento in struttura».

Hotel Cristallo Relais Sure Hotel Collection by Best Western si trova a Tivoli nei pressi dell’uscita autostrada A24, 5 minuti di auto da Villa Adriana e, a 7 km, dal centro di Tivoli, noto per le sue sorgenti termali, e da Villa d’Este. Anche il centro di Roma è facilmente raggiungibile in 30 minuti in auto. E su prenotazione, è disponibile il transfer per l’aeroporto di Roma Fiumicino.

L’albergo dispone di 42 camere, due sale meeting per eventi fino a 150 persone. Il ristorante interno Il Torchio, recensito anche dalla “Guida del Gambero Rosso” propone piatti della tradizione locale insieme a soluzioni internazionali nonché un’ottima cantina.