Lgbtq+, il t.o. Quiiky compie 15 anni e rinnova l’offerta













Il tour operator Lgbtq+ Quiiky, parte di Sonders&Beach, compie 15 anni e rinnova la sua immagine corporate lanciando anche nuovi tour, pronto ad accogliere il ritorno del mercato Usa.

«Oggi la long tail del mercato turistico che ha visto nascere nuove nicchie di mercato ha subito un arricchimento e allargamento: sono sempre più sfaccettate le esigenze e le abitudini di questo viaggiatore, anche grazie all’acquisizione di nuovi diritti che stanno portando alla crescita delle coppie sposate e con bambini», afferma il ceo di Sonders&Beach, Alessio Virgili.

Testimonial di Quiiky dalla sua nascita, Alessandro Cecchi Paone, giornalista, docente universitario e divulgatore scientifico: «Fin dal primo momento Sonders & Beach ha avuto il mio sostegno ed è per questo che sono ambassador di Quiiky, per il coraggio che hanno avuto Alessio Virgili e Andrea Cosimi nell’investire in questo Paese veramente arretrato rispetto ad altri, dove il tour operating Lgbtq+ è del tutto normale e non un’eccezione».

Per Quiiky, il 2022 si presenta come l’anno della ripartenza. «Stiamo assistendo a una concreta ripresa dell’incoming, in particolare dal mercato americano – aggiunge Giovanna Ceccherini, brand manager Quiiky – Si legge nelle richieste di prenotazione un rinnovato interesse per viaggi di gruppo nei mesi estivi. Certamente l’allentamento delle regolamentazioni per il contenimento della pandemia, che si attende per la primavera-estate, infonde fiducia nei turisti. Anche la ripresa del comparto crocieristico dedicato al target sta generando richieste per servizi a terra molto interessanti».

Quiiky quest’anno sta focalizzando i suoi investimenti sul mercato nordamericano per sensibilizzare ancora di più sulla destinazione Italia, nell’anno in cui Milano sarà la sede della Convention Internazionale Iglta, il più grande evento mondiale di settore, atteso da molti anni.

Novità anche per i turisti italiani con proposte in Thailandia, Israele, Usa, Gran Canaria (anche di gruppo), short break a Madrid, Barcellona, Bruxelles, Zurigo, e vacanze in Sicilia o Salento (anche di gruppo).