Lezione di resistenza:

Carrani sul podio del Wtm

Premiare i migliori. The very best, per dirla all’inglese. È l’obiettivo dei World Travel Leaders Awards, premi assegnati dal Wtm con i suoi media partner globali il cui tema quest’anno è recover, rebuild, innovate. Un riconoscimento che nell’edizione virtuale 2020 L’Agenzia di Viaggi Magazine – in accordo con la giuria internazionale – ha conferito a Carrani Tours, unico vincitore per l’Italia.

Perché Carrani? Perché proprio quest’anno? Il motivo è semplice: con i suoi quasi cento anni di storia, l’operatore incoming guidato da Chiara Gigliotti ha fronteggiato eroicamente la crisi provocata dalla pandemia. Con i confini chiusi ma la mente aperte, la dmc rosa (questo l’inconfondibile colore del logo) ha subito reinventato il prodotto in chiave domestica, tarandolo per piccoli gruppi, nel pieno rispetto dei nuovi protocolli sanitari.

Forte anche la spinta digitale con una serie di operazioni social per coccolare i suoi preziosi clienti d’Oltreoceano. E dunque: dirette Instagram, virtual tour di Roma e non solo, cooking lesson. Chiara&Co. non hanno mai smesso, neanche in pieno lockdown, di portare l’Italia nel mondo. E viceversa.

E per il team? Riunioni Zoom quotidiane, un contatto umano che il distanziamento imposto dal Covid non ha mai limitato. Perché Carrani è molto più di un’azienda: ha un cuore che batte forte, come quello di una famiglia vera, con il plus di una professionalità costruita in un secolo di storia.

La cerimonia dei World Travel Leaders Awards si è tenuta nelle scorse ore in forma digitale e sarà condivisa nel corso del Wtm Virtual 2020 (online dal 9 all’11 novembre) sulla nuova piattaforma Wtm Global Hub. Insieme alla consegna del premio, il direttore de L’Agenzia di Viaggi Magazine, Roberta Rianna, ha intervistato Martin Tartara, responsabile marketing e comunicazione di Carrani Tours.

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA

Ma vediamo anche gli atri vincitori: l’indiana GRNConnect premiata da Tra Talk India; la britannica Jet2.com da Ttg Media; la russa Dmlink scelta dal giornale specializzato Tourbus; Emirates dalla rivista Ttn Middle East; la catena alberghiera chain H10 sul podio spagnolo grazie a Hosteler; Tourism Industry Association of Canada per Canadian Travel Press; Jack Ezon, fondatore di Embark Beyond, per Travel Weekly Usa; e infine il brasiliano Vinicius Lummertz, segretario del turismo dello Stato di Sao Paulo, per il media partner Mercados & Eventos.

«I nostri media partner rappresentano gli occhi del Wtm sul mondo. La loro esperienza sul campo ci assicura che i vincitori dei World Travel Leaders Awards rappresentino davvero il meglio della nostro industria», afferma Simon Press, senior director di Wtm London. E riguardo all’edizione virtuale dell’evento aggiunge: «Siamo certi che alcune innovazioni legate alla crisi saranno fondamentali per ricostruire il settore e preparare il terreno per la ripresa».