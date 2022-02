Lezione di Instagram&Co. per le imprese turistiche in Lombardia













Obiettivo digitalizzazione per le imprese del travel in Lombardia. La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi lancia il servizio tutoring online per le aziende del settore turistico. Tra gli obiettivi di questo strumento, la riprogettazione dell’offerta e il supporto per lo sviluppo del turismo di prossimità, con azioni di promozione e web marketing.

Un’iniziativa che punta anche alla targetizzazione profilata dei viaggiatori su social network come Instagram e LinkedIn, ma anche attraverso GoogleMyBusiness, impiegando strumento come geolocalizzazione, web analytics, crm, Cultura 4.0.

La durata del tutoring va da 1 a 3 ore per ciascuna impresa e i destinatari sono le aziende con sede legale nei territori di Milano, Monza Brianza e Lodi.

Un corso gratuito che punta a fornire un supporto personalizzato alle imprese grazie al contributo di un esperto che affronterà le tematiche più rilevanti in questo momento, suggerendo azioni e migliorie per cogliere le opportunità offerte dal mercato.