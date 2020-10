L’Excelsior Hotel Gallia di Milano torna ad accogliere i suoi ospiti

Dal 26 ottobre l’Excelsior Hotel Gallia di Milano è tornato ad accogliere nuovamente i propri ospiti. Nel rispetto delle ultime normative per la tutela della salute e della sicurezza determinate dall’attuale pandemia, sono stati implementati i più elevati standard di igiene e pulizia e nuovi protocolli comportamentali di accoglienza, garantendo come sempre un soggiorno all’insegna dell’empatia, elemento imprescindibile per un albergo di lusso.

Con la riapertura dell’albergo sarà di nuovo possibile sedersi anche al Terrazza Gallia Bar & Resturant guidata dagli executive chef Vincenzo e Antonio Lebano, con la consulenza dei fratelli Bobo e Chicco Cerea del tristellato Da Vittorio di Brusaporto.

Torna quindi il menu firmato dai Lebano, per vivere l’emozione di un percorso culinario che, traendo ispirazione dalle origini campane dei due fratelli, passa dalla Lombardia, coinvolgendo poi il meglio della cucina italiana.