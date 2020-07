Level Spain, a settembre riprendono i voli per New York e Buenos Aires

Da settembre sarà di nuovo possibile volare low cost tra Argentina a Spagna. Ad annunciare il riavvio dei collegamenti è stata Level Spain, compagnia a basso costo facente parte del Gruppo Iag che ha previsto di tornare a volare tra la sua base di Barcellona e il Paese sudamericano, oltre che verso gli Stati Uniti.

In particolare, il primo volo tra Barcellona e Buenos Aires è previsto per il 1° settembre. Nei piani del vettore, la prima settimana di operazioni dovrebbe vedere uno schedule con sei frequenze settimanali, per arrivare a nove nelle settimane successive.

Inoltre, Level opererà la rotta Barcellona-New York con tre frequenze settimanali.

Per quanto riguarda le altre destinazioni americane del network, il vettore prevede di riprendere i collegamenti per San Francisco e Santiago del Cile a ottobre, e con Boston a novembre.