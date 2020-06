L’Europa riapre il 15 giugno:

dove si viaggerà senza limitazioni

Il 15 giugno 2020 si avvicina e l’Europa si prepara alla riapertura delle frontiere e alla libera circolazione delle persone e dei turisti all’interno dell’Ue e dell’area Schengen, anche se al momento sembra proseguire un complesso sistema di eccezioni e accordi bilaterali tra i vari Paesi.

L’Italia, per esempio, ha avuto il via libera nei giorni scorsi da Germania, Slovenia, Spagna e Svizzera, ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere prima di poter tornare a quella che era la normalità pre coronavirus. Nellle ultime ore anche Grecia, Francia e Austria hanno abolito le restrizioni per i viaggiatori italiani. Ecco una prima mappa dei limiti e delle aperture dei Paesi europei per i viaggi dei nostri connazionali.

GRECIA. Il capitolo Grecia sembra avviarsi a una soluzione. Il Paese ha deciso di aprire all’Italia, seppur con limitazioni e gradualmente, da lunedì 15 giugno. Decisione annunciata dopo l’incontro bilaterale ad Atene tra i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e Nikos Dendias.

AUSTRIA. Aveva temporeggiato sulla riapertura del Brennero l’Austria, ma l’annuncio è arrivato: dal 16 giugno confini aperti anche agli italiani. Dal 22 giugno ripartono anche i collegamenti aerei tra Vienna e Milano Malpensa. Il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg si era mostrato fiducioso nei giorni scorsi e la decisione è stata presa. È saltata l’idea di una soluzione che aprisse in prima battuta solo ad alcune regioni, escludendo Lombardia e Trentino Alto Adige.

FRANCIA. Via libera per la Francia dal 15 giugno. Gli italiani potranno entrare nel Paese senza mostrare alcuna autocertificazione (che invece in un primo momento era richiesta).

PORTOGALLO. Idem per quanto riguarda il Portogallo, dove dal 15 giugno gli arrivi dall’Unione Europea saranno consentiti senza condizioni.

SPAGNA. L’apertura delle frontiere spagnole senza condizioni invece è datata 1° luglio. Attualmente è richiesta la quarantena obbligatoria per chi arriva. Il 15 giugno riaprono solo le isole Baleari, ma si tratta di un progetto pilota che prevede all’inizio solo arrivi di turisti dalla Germania.

QUARANTENA OBBLIGATORIA. Se la maggior parte dei Paesi europei riaprirà le frontiere senza l’obbligo della quarantena, c’è chi ha scelto di tenere il punto sui 14 giorni di isolamento. Come il Regno Unito, che ha imposto dall’8 giugno la quarantena obbligatoria per tutti gli arrivi, con o senza sintomi da Covid-19, con multe a partire da mille sterline per i trasgressori.

Quarantena anche in Polonia, che dovrebbe però rallentare le misure restrittive con i Paesi confinanti a partire dal 13 giugno.

La Croazia invece ha aperto i confini senza quarantene e isolamento a 10 Paesi, ma l’Italia non compare nella lista. Anche la Danimarca è ancora chiusa per gli italiani; sono ben accetti al momento solo i turisti da Germania, Norvegia e Islanda. Cipro apre già nelle prossime ore, ma tra i 13 Paesi ammessi l’Italia non c’è.