Letyourboat debutta nel trade con la fiera di Rimini













Operazione adv per Letyourboat: una commissione importante (12%) per le agenzie che sapranno diversificare la loro offerta con un prodotto nuovissimo, finora lanciato solo nel mondo consumer, presente al Ttg Travel Experience di Rimini.

La piattaforma online dedicata al turismo nautico alla portata di tutti si è caratterizzata nel mercato per l’offerta di prenottamenti in barche all’ormeggio (Bed&Boat) al prezzo di un hotel. Una soluzione molto interessante anche per la bassa stagione. Naturalmente la barca si può anche noleggiare per navigare con la formula delle crociere private, ma il core business dell’azienda è questa nuova formula ricettiva che dalla marina guarda al territorio. Il portale, infatti, offre, oltre al Bed&Boat, la possibilità di accedere al territorio circostante attraverso esperienze turistiche con un nuovo punto di vista.

Al contempo il marketplace offre agli armatori una nuova fetta di mercato, la possibilità di destagionalizzare e, se vogliono, anche di usufruire di servizi di guest assistant al check in e check out degli ospiti. Per la filiera una nuova offerta da mettere in portfolio al fine di stimolare i viaggiatori con un nuovo tipo di esperienza, soprattutto per chi si occupa di incoming o turismo di prossimità.

Per conoscere meglio Letyourboat il 14 ottobre alle 16.30 nella Sala Tiglio, Padiglione A6, sarà possibile partecipare al convegno “Una suite sull’acqua, la nuova frontiera del turismo esperienziale” che avrà tra il relatori Walter Vassallo, founder e ceo Letyourboat, Francesco Di Filippo, coordinatore tecnico commissione Politiche del Turismo della Conferenza delle Regioni e PP. AA. e Katia Trovato, travel agency manager.

«L’Italia è una penisola con 285 porti turistici per un totale di oltre 162mila posti barca di cui 68mila nei marina – osserva Walter Vassallo – E noi contiamo centinaia di barche con la formula del B&B e migliaia per le crociere private in tutto il Mediterraneo, e oltre 500 esperienze sportive, enogastronomiche, culturali, green e di lifestyle di cui poter godere sul territorio» .

In questo quadro di miglioramento qualitativo del turismo nautico Letyourboat ha recentemente dato vita al progetto dei Blue Marina Awards, presentato all’ultima edizione del Salone Nautico di Genova. Si tratta di premi da dedicare ai marina italiani (porti turistici) ideati da Letyourboat con la partecipazione di Assonautica Italiana e Assonat e come partner tecnico il Rina, l’organismo internazionale di validazione e certificazione.