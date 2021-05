Letyourboat acquisisce Triscovery per le escursioni in barca













Bed&boat, navigazione, house boating, turismo esperienziale, escursioni giornaliere in barca: il marketplace del turismo nautico Letyourboat ha acquisito il 100% di Triscovery, ampliando così le esperienze turistiche nei marina e nel territorio circostante.

Triscovery, fondata nel 2017 con sede a Trapani, è infatti leader di mercato nella vendita online di escursioni giornaliere in barca e motonave. Annovera 250 armatori professionali principalmente in Italia e Spagna cui offre servizi nell’area della gestione delle prenotazioni e dei pagamenti. La sua offerta comprende anche escursioni in esclusiva a bordo di imbarcazioni di fascia luxury. Nel 2020, Triscovery ha realizzato ricavi in costante crescita, nonostante l’emergenza Covid-19.

Attualmente Letyourboat conta più di 9.000 barche iscritte e più di 300 esperienze turistiche. La società italiana è presente nel Mediterraneo e sta continuando ad espandersi a livello internazionale con una rete di partnership nei principali marina e porticcioli turistici.

Dalla fusione nascerà il primo gruppo italiano incentrato sul turismo nautico che include soggiorni in barca all’ormeggio, crociere private a uso esclusivo o cabine in barca condivisa ed escursioni sulle motonavi. Oltre a esperienze turistiche dedicate agli sportivi, agli amanti della natura, esperienze enogastronomiche, culturali, ticketing ed eventi.

«Siamo soddisfatti di quest’operazione che ci permette di guardare a nuovi importanti obiettivi di sviluppo, sfruttando l’innovazione e le leve del digitale a supporto della crescita del turismo nautico – commenta Walter Vassallo, founder e ceo di Letyourboat – Triscovery completa l’offerta di Letyourboat arricchendo il nostro marketplace con una proposta ad ampio spettro che copre ogni possibile richiesta di mercato. Allo stesso tempo con questa acquisizione vediamo fondersi le competenze digitali e marketing delle due società, creando nuove opportunità per lo sviluppo internazionale».

Fabrizio Badalucco, founder e ceo di Triscovery aggiunge: «In questo periodo di grandi cambiamenti per le dinamiche del settore turistico, è fondamentale per Triscovery entrare a far parte del gruppo Letyourboat per continuare a scalare il mercato e consolidare la leadership nel mondo delle escursioni giornaliere».

La fusione delle due società rafforza la blue economy anche secondo l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti. «Grazie all’intervento di Regione Liguria, start up come Letyourboat sono state supportate istituzionalmente e finanziariamente nello sviluppo di progetti imprenditoriali –dichiara – L’acquisizione di Triscovery, da parte di Letyourboat, evidenzia il valore strategico delle alleanze nell’ambito della blue economy ed è in linea con la valorizzazione delle grandi potenzialità nel settore dell’offerta turistica marittima».