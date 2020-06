L’estate Th Resorts: tutte le date di apertura

Eravamo ancora in piena emergenza sanitaria quando Th Resorts parlava già di riaperture. «Bisogna fare presto se non si vuole perdere una stagione estiva che, quest’anno, nella migliore delle ipotesi, comprendere luglio, agosto e un po’ di settembre», ripeteva sui media il fondatore e presidente del Gruppo Graziano Debellini.

A distanza di più di un mese, e in una meno stringente fase due, Th Resorts conferma la promessa fatta e dà ufficialmente il via alla sua estate, con la prima apertura fissata al 26 giugno. Si tratta del Tci Isole Tremiti, gestita in collaborazione con il Touring Club Italiano, a cui farà seguito l’opening del Tci La Maddalena in Sardegna, il 29 giugno.

Restando sul Mare Italia, l’altra data da segnare in agenda è il 4 luglio, quando i clienti potranno raggiungere il Th Simeri e il Marina di Sibari in Calabria, e il 5 luglio, giorno in cui si completerà tutta l’offerta dell’operatore con il Th Ortano sull’Isola d’Elba, il Th Chia in Sardegna, il Gioiosa Marea in Sicilia, il Marina di Pisticci in Basilicata e il Th Ostuni in Puglia. Fino all’altro resort Tci, il Marina di Camerota, in Campania.

Sulla montagna, invece, Campiglio (Trentino Alto Adige) e La Thuile (Valle d’Aosta) riapriranno il 2 luglio, mentre Sestriere (Piemonte) il 5 e Courmayeur e Corvara il 9. Infine, il target urban, con la struttura ad Assisi, fissa la ripartenza il 2 agosto.