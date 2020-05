I SERVIZI NEI VILLAGGI VERACLUB. Le operazioni di check in e check out dovranno essere effettuate mantenendo la distanza di sicurezza e bisognerà essere muniti già di dispositivi di protezione individuale. All’interno delle diverse aree della struttura alberghiera saranno collocati gel per l’igiene. Tutte le camere e tutti gli ambienti saranno quotidianamente igienizzati.

Riguardo il ristorante, i tavoli posti nei locali rispetteranno le distanze previste dai protocolli e saranno trattati con le procedure atte a garantirne l’igiene dopo ogni utilizzo. Ogni nucleo familiare avrà in assegnazione un tavolo che manterrà per l’intera durata del soggiorno e, per garantire una minore contemporanea presenza di ospiti, gli orari di apertura del ristorante saranno estesi. La colazione, il pranzo e la cena verranno interamente serviti al tavolo, comprese le bevande. Stesso discorso per il bar, per cui si predisporrà un servizio al tavolo per limitare la contemporanea presenza di ospiti dinanzi al bancone.

Distanziamento e igienizzazione, poi, anche in spiaggia e in piscina. Mentre, passando al programma di animazione, questo sarà organizzato in maniera tale da poter rispettare i protocolli di sicurezza previsti dagli organismi preposti. Quello serale prevederà diverse forme di intrattenimento volte a limitare la ravvicinata contemporanea presenza di molte persone nel medesimo spazi. I luoghi nei quali si svolgeranno le attività di intrattenimento seguiranno le opere di sanificazione e igienizzazione predisposte.

Le attività sportive acquatiche e quelle svolte a terra, che permettono il corretto distanziamento, potranno essere regolarmente svolte. Per evitare assembramenti verranno svolte contemporaneamente più attività ludico-ricreative, in modo tale da poter permettere agli ospiti di scegliere tra i diversi quale godere di questi servizi. Tutti i materiali utilizzati durante le attività sportive e ricreative saranno sanificati dopo ogni utilizzo.

BAMBINI IN SICUREZZA. Particolare attenzione – spiega Veratour – verrà posta nella gestione delle esperienze che prevedono il coinvolgimento dei bambini. Durante le attività, che si svolgeranno a orari predefiniti, i bimbi verranno suddivisi in piccoli gruppi e per fasce di età, così come sarà prediletto lo spazio all’aperto. L’ingresso al Miniclub prevederà il controllo della temperatura corporea e ove la stessa dovesse risultare pari a 37,5° il bambino non potrà accedervi. Ai fini del trattamento dei dati personali si precisa che la rilevazione della temperatura non verrà assunta con dispositivi idonei a conservare il dato, che pertanto non rimarrà annotato. Anche qui, tutti i locali e i materiali che verranno utilizzati saranno igienizzati seguendo i protocolli indicati dalle autorità sanitarie.

Infine, verrà istituita in ogni villaggio una task force che avrà il compito di monitorare e verificare il rispetto di tutte le procedure previste.