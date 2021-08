L’estate italiana di Smartbox tra treni e parchi













Un’Italia da scoprire in nove cofanetti. Cultura, arte, sapori, paesaggi e natura, quest’anno anche in treno, grazie ai pacchetti in partnership con Trenitalia, dalle stazioni di Roma, Venezia, Firenze e Napoli. Smartbox aumenta l’offerta estiva e non solo all’interno dei confini nazionali e aggiunge anche i parchi divertimenti di Gardaland e Mirabilandia all’offerta. Tutto raccontato attraverso una Summer Campaign. Tre anni e tre mesi di validità, a garanzia della massima flessibilità di utilizzo nel tempo, cambi illimitati gratuiti e disponibilità garantita tutto l’anno per i soggiorni.

L’operatore si rilancia proponendo nuove esperienze tutte italiane e consolidando le partnership con i network di agenzie di viaggi. I numeri gli danno ragione, come spiega il country manager Italy & Switzerland di Smartbox Xavier Durand.

Partiamo dai numeri: qual è il trend di aumento delle vendite post lockdown?

«Dopo il periodo di lockdown abbiamo assistito a una forte crescita. In termini di vendite siamo quasi immediatamente tornati ai livelli pre Covid, considerando sia gli acquisti effettuati online sia quelli presso i canali offline come agenzie di viaggi, negozi di elettronica di consumo, gdo, librerie o department store. Ovviamente per noi il retail rimane il canale principale anche se stiamo riscontrando un’interessante crescita dell’online. Quest’anno, inoltre, la ripresa è avvenuta con rapidità maggiore rispetto all’anno precedente anche per quanto riguarda le prenotazioni: già alla terza settimana di maggio 2021 abbiamo registrato un +70% rispetto al 2019, risultato che nel 2020 avevamo ottenuto solo a inizio luglio. Nei mesi successivi il trend ha continuato a essere positivo assestandosi su un ottimo +48% rispetto al 2019. Nel periodo estivo, per seguire il trend di crescita, abbiamo deciso di investire nella comunicazione. Saremo presenti in tv e per quanto riguarda i social, invece, abbiamo lanciato tramite il canale Instagram e sul minisito Italiainposa.smartbox.com, il contest “Your best moments”; per coinvolgere ancora di più i nostri utenti, abbiamo realizzato campagne con micro-influencer e creato contenuti editoriali di interesse come le miniguide scaricabili gratuitamente e ideali per organizzare al meglio le vacanze».

Quali sono le prime tre destinazioni più prenotate?

«Chi regala o acquista per sé stesso un cofanetto Smartbox generalmente cerca innanzitutto uno short break. L’80% delle vendite sono soggiorni di 1 o 2 notti al massimo; il resto sono esperienze gourmet, adventure e wellness. Quest’anno, anche causa incertezza nelle restrizioni di viaggio, l’Italia è sicuramente tra le mete preferite. Anche per questo abbiamo lanciato la gamma “L’Italia da Scoprire”, e i cofanetti “L’Italia in treno” perfetti per programmare una breve vacanza anche grazie ai buoni sconto Trenitalia compresi. Tra le mete dove registriamo il numero più alto di prenotazioni troviamo le città d’arte come Firenze e Roma, seguite da destinazioni più estive come il mare di Rimini e le terme di Montecatini Terme».

L’investimento per quest’anno è sull’Italia. Sono in arrivo altre novità?

«La continua innovazione è uno dei nostri punti di forza; per questo stiamo lavorando per lanciare novità in occasione del Natale che andranno accogliere le rinnovate esigenze dei consumatori e a rendere sempre più sorprendente il momento del regalo, offrendo emozioni sempre nuove».

Stanno arrivando prenotazioni anche per l’Europa? In che percentuale rispetto al totale?

«Le nostre esperienze sono fruite in un raggio di azione piuttosto limitato, perché si tratta principalmente di short break; già nel periodo pre pandemia, la stragrande maggioranza delle prenotazioni di soggiorni veniva fatta in Italia. Se guardiamo ai mesi dell’emergenza sanitaria, questo dato si è solo leggermente alzato e poi è rimasto stabile nei mesi. C’è stata una lieve ripresa delle destinazioni europee solo negli ultimi due mesi: la prima è stata la Svizzera, seguita da Francia e Spagna. In conclusione, considerate le oscillazioni minime nelle prenotazioni, c’è una preferenza assoluta per le destinazioni italiane indipendentemente dalla pandemia».

Quante sono le agenzie in Italia con cui collaborate attualmente?

«Collaboriamo con circa 3.000 agenzie di viaggi, attraverso i nostri due marchi Smartbox e Emozione3. Stiamo collaborando con tutti i grandi network con i quali abbiamo sviluppato negli anni partnership estremamente fruttuose. Siamo convinti da sempre della forza di questo canale, ragione per cui abbiamo investito costantemente su di esso anche con prodotti pensati in primis per le agenzie come ad esempio la nostra gamma premium “Collezione Esclusiva”, che propone esperienze in alberghi 4 e 5 stelle, in ristoranti inseriti dalla Guida Michelin o esperienze wellness con Qc Terme. Dedichiamo grandissima attenzione alle partnership che stringiamo con le agenzie, canale che storicamente rappresenta circa il 10% delle nostre vendite e che, a partire dalla fine della zona rossa, ha registrato la stessa ripresa del canale retail. Con alcuni network come Welcome e Geo abbiamo lavorato a un’implementazione web che permette alle agenzie di ordinare sulla loro piattaforma interna l’offerta completa di Smartbox».