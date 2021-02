L’estate italiana di Futura: «Parola d’ordine flessibilità»













Tra i primi t.o. all’esordio della stagione estiva 2021 c’è Futura Vacanze con offerte mirate principalmente sul mare Italia. L’operatore che – nonostante il Covid e grazie alla cig – è riuscito a mantenere tutto il suo staff, oggi spiega anche “come vendere”, condividendo con le agenzie di viaggi specifiche strategie raccontate dal direttore commerciale Belinda Coccia.

«Le adv hanno bisogno di sentirsi rassicurati e sentire i t.o. al loro fianco – afferma la manager – Siamo convinti che ora occorra dare tanto prodotto. Per questo abbiamo implementato l’offerta, in particolare sulla Sardegna, con 5 Club (mille camere a settimana) e tre aeroporti di partenza, Bergamo, Milano e Verona su Olbia, e l’innesto di Alghero e Cagliari per l’offerta su Baia di Conte. Abbiamo anche potenziato le modalità di transfer con trasporti marittimi e pacchetti famiglia a partire da 99 euro. Poi, abbiamo cercato di differenziare certe soluzioni, come ad esempio il Baia del Porto con la formula Collection: un prodotto club più ricercato sviluppato nell’ottica di dare alle agenzie opzioni differenti all’interno della stessa offerta Villaggio, in base ai diversi target di clientela. Le nostre quattro parole d’ordine quest’anno saranno qualità, sicurezza, flessibilità e affidabilità».

Guardando all’elemento flessibilità, Belinda Coccia ricorda la campagna di advanced booking attiva fino al 31 di marzo per chi prenota l’estate italiana: «Quest’anno – commenta – siamo più pronti rispetto all’estate 2020 anche perché il cliente ha maggiore consapevolezza che il turismo sarà di prossimità e quindi l’Italia sarà protagonista praticamente assoluta. Con questa campagna vogliamo premiare quei clienti in grado di prendere decisioni rapide, anticipate».

«Ci sono poi Primi Premiati – sottolinea poi Coccia – che agevola molto dal punto di vista dei listini e strumenti di vendita come Futura GO, che prevede sconti ulteriori di 150 euro a camera e ribassi interessanti spalmabili su tutta la stagione. Inoltre, solo per giugno e settembre, che sono diventati mesi sempre più appetibili, abbiamo messo a disposizione delle adv la promozione Primi e Ultimi Tuffi per coppie e piccoli nuclei familiari con under 6, svincolati da certi obblighi scolastici: è previsto uno sconto del 50% del prezzo di listino, sostanzialmente un 2×1. Tutto questo affiancato da una politica generale di flessibilità, come la formula Liberi di annullare che consente al cliente di cancellare la partenza fino a una settimana prima della partenza senza penali, per qualsiasi motivo, a eccezione di agosto. Per i Club, invece, abbiamo introdotto la formula Cambio tutto che con un piccolo supplemento di 10 euro e di 20 euro sull’estero permette al cliente di cambiare idea. È un’opportunità che diamo in catalogo e, di fatto, consente la modifica della destinazione, della data e dell’aeroporto di partenza.»

Altro aspetto molto significativo, quello contrattuale: «In questa stagione di ripartenza post Covid – conclude la manager – la proprietà ha fortemente voluto che la premialità non considerasse i risultati di fatturato 2020 ottenuti dalle agenzie di viaggi, bensì quelli del 2019».