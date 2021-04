L’estate in barca a vela con Nss Charter













Nss Charter è un’azienda specializzata nella locazione di barche a vela. Nata nel 1998 dalla passione di Simone Morelli, ufficiale in congedo della Marina Militare, ha raggiunto in pochi anni un posto di rilevanza nel settore a livello internazionale: dalle 7 barche iniziali alle circa 130 imbarcazioni attuali, è la flotta di charter a vela più grande in Italia con 5 basi nel Mediterraneo, oltre ai Caraibi e alle Canarie.

Cuore del progetto è il Marina Cala dei Sardi, approdo di proprietà nel golfo di Cugnana in Sardegna. Un’oasi ecosostenibile di pace e di relax, ideale punto di partenza per l’esplorazione dell’Arcipelago della Maddalena, della Costa Smeralda e del Sud della Corsica. È la base principale, a cui poi si sono aggiunte quella di Castiglioncello, in Toscana al Marina Cala de’ Medici e la base delle Baleari, al Marina La Lonja di Palma di Maiorca. Dallo scorso anno anche la Costiera Amalfitana, con base al Marina D’Arechi a Salerno e le Isole Eolie, con base al Marina di Portorosa. Non meno importanti sono le basi dei Caraibi e delle Canarie per le vacanze nei mesi invernali.

Nss Charter garantisce da anni massima cura e attenzione al cliente e adesso esce dal settore dei soli appassionati ed esperti di vela e si propone alle agenzie di viaggi, per una vacanza in barca che raggiunge standard di sicurezza insuperabili ed è alla portata di tutte le tasche. Ideale per famiglie e piccoli gruppi, è una vacanza tailor made, per ogni tipo di turista – esperti o neofiti – in barca a vela o in catamarano, quest’ultima imbarcazione preferita per stabilità, comfort e ampi spazi a disposizione.

Obiettivo principale dell’azienda è coccolare il cliente con itinerari personalizzati, optional, tanti servizi ad hoc su richiesta, assistenza h24, con la possibilità di essere guidati nello scegliere il tipo di navigazione preferita e, a richiesta, avere perfino hostess e chef di bordo. Barche a vela e catamarani consentono di fare un’esperienza unica, da raccontare; navigano con la forza del vento, permettono di raggiungere cale inaccessibili da terra e di svegliarsi ogni mattina in una baia diversa, garantiscono libertà e distanziamento naturale, oltre a regalare profumi, colori e tramonti indimenticabili.

Inoltre, la Nss è stata la prima società di charter, ben prima della pandemia, a sanificare le barche con l’ozono, attraverso un macchinario che garantisce l’abbattimento del 99% della carica virale ed è certificato contro il Covid-19.

Per informazioni: www.nsscharter.com – info@nsscharter.com