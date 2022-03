L’estate extralarge di Neos tra Mediterraneo e long haul













Un network estivo ricco che conferma le buone prospettive per la ripresa del settore: così Neos celebra i suoi primi 20 anni lanciando l’operativo su Mediterraneo e lungo raggio con l’obiettivo di tornare a coprire tutta l’offerta pre-Covid. Obiettivo ambizioso, ma che si consolida grazie a una serie di fattori: una flotta che conta 15 aeromobili di ultima generazione, i nuovi piani di sviluppo e un modello di business flessibile e dinamico – come raccontato nell’ultima intervista al nostro giornale – che ha portato la compagnia aerea a stringere partnership di rilievo (tra queste quella con Ita Airways).

Il vettore del Gruppo Alpitour, quindi, riconferma la programmazione della scorsa estate per i voli nel nostro Paese e nel Mediterraneo, e aggiunge anche le mete extra Ue – finalmente raggiungibili dopo due lunghi anni di pandemia – per un totale di oltre 140 voli operati alla settimana.

Neos torna a programmare voli nelle sue oltre 50 mete nazionali e internazionali, con un focus particolare sul Mediterraneo. Per la prossima stagione, l’Italia presenta un’offerta ampia e flessibile verso il Sud e le isole, per un picco di 23 collegamenti a settimana.

Sulla stessa linea anche la programmazione della Grecia, analoga a quella del 2019 per Karpathos, Kos, Mykonos, Santorini, Samos, Skiathos, Rodi e Creta, un totale di fino 38 voli alla settimana.

La Spagna presenta fino a 30 voli a settimana dai principali aeroporti italiani verso le Baleari e Canarie. L’Egitto, che da sempre rappresenta un bacino di flussi importanti, prevede una proposta ricca e ben strutturata, per il Cairo, Sharm El Sheikh e Marsa Alam, fino a 34 collegamenti alla settimana con partenze dai principali aeroporti italiani e la possibilità di partire in giorni diversi della settimana.

Rientrano nel piano anche la Tunisia, con Djerba e Monastir, Capo Verde con l’isola del sale, oltre al Senegal con Dakar.

IL LUNGO RAGGIO RITROVATO

Viene reintegrata dopo due lunghi anni la programmazione di lungo raggio, includendo tutte le mete internazionali oltre alle Maldive e la Repubblica Dominicana, paesi aperti al turismo già dal 28 settembre scorso. È già possibile prenotare un volo per lo Sri Lanka, per l’East Africa, Nosy Be in Madagascar, il Kenya con Mombasa e la Tanzania con Zanzibar. L’offerta per l’area caraibica si amplia con le Bahamas, il Messico e Cuba, dove sono previste frequenze su Havana e Holguin, per la parte orientale dell’Isla.

Proseguono i due collegamenti settimanali da Milano Malpensa su New York JFK, con buoni riscontri a quasi un anno dall’annuncio della tratta. Ripresi anche i collegamenti sulla Cina, con cui Neos – in questi anni di emergenza – ha tessuto importanti rapporti commerciali e solidali: ad oggi, si opera su Tianjin con l’obiettivo di aumentare le frequenze e riprendere il collegamento su Nanchino non appena il Paese allenterà le restrizioni. Tra le iniziative speciali, Neos opererà anche su Tel Aviv da Milano e Verona con voli di linea per il mercato italiano e israeliano, oltre ad aver stretto anche una collaborazione con il Tour Operator islandese Heimsferðir per i mercati di Grecia e Spagna su KeflavÍk: grazie a questa partnership è disponibile un volo da Verona disponibile alla vendita anche per il mercato italiano.

Il trend delle prenotazioni è positivo, nonostante la preoccupante situazione internazionale e le precedenti limitazioni dell’area extra UE abbiano, finora, inibito la programmazione delle vacanze a lungo periodo. Tra le mete più richieste ci sono il Mar Rosso riconfermando l’ottimo rapporto qualità-prezzo, l’Italia con in testa Sardegna e Sicilia. Sul lungo raggio restano forti le Maldive, e la Repubblica Dominicana che beneficiano dell’apertura avvenuta nella stagione invernale.

«È un sollievo poter tornare a pianificare i voli di Neos senza restrizioni e con lo storico perimetro internazionale” afferma Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos – La nostra compagnia l’8 marzo festeggia i suoi primi 20 anni ed è una soddisfazione vedere che non solo abbiamo superato questi due anni molto difficili, ma ne usciamo con un business più flessibile e diversificato, con nuove partnership e molti progetti in via di definizione. Questo compleanno non è quindi solo una data, ma è un traguardo simbolico che vogliamo celebrare appieno e con diverse iniziative nei prossimi mesi».