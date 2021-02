L’estate di Uvet-Settemari: «Mare Italia raddoppiato»













Spinta sul leisure per il Gruppo Uvet, reduce da una massiccia riorganizzazione che – dopo aver incorporato nella società madre Settemari – ha visto la formazione di due poli: tour operating e distribuzione. Un’architettura rinnovata, quella di casa Uvet, che si accompagna al restyling degli “interni” con il prodotto estate 2021 del t.o. guidato da Ezio Birondi.

Prima novità è la presentazione al mercato di un catalogo interamente digitale il cui claim è “Mai più senza”. Una programmazione che vede più che raddoppiata la disponibilità di camere mare Italia con le tre new entry nostrane gestite da Uvet Hotel Company (Uhc): il Settemari Balance Club Falconara Beach Resort a Marina di Butera in Sicilia, il Settemari Club Baia dei Mulini a Erice in Sicilia, il Settemari Balance Club Infinity Resort Tropea a Parghelia in Calabria. Due, invece, le nuove strutture sul medio raggio:il Settemari Club Rodos Maris a Kiotari a Rodi e il Settemari Club Noah’s Ark a Cipro.

Nuovi villaggi che si affiancano ai prodotti storici dell’operatore in Italia, in Grecia, in Spagna, in Egitto, in Kenya, a Cuba, in Repubblica Dominicana e in Messico.

«Settemari, certa di una ripresa del settore, affronta questo 2021 all’attacco, forte della rinnovata partnership con la società di gestione alberghiera Uhc e Blue Panorama Airlines/Luke Air, entrambe realtà di casa Uvet», commenta Michele Matone, product manager Settemari.

Sul fronte commerciale, a sostegno dell’intermediazione c’è l’advanced booking con deadline il 31 marzo 2021 e la campagna, già lanciata alcune settimane fa, “In agenzia di viaggi la tua vacanza è più sicura”.

«Da sempre lavoriamo per intercettare i bisogni del nostro unico canale di vendita: le agenzie di viaggio», afferma Martino Dotti, sales manager del t.o. che annuncia il lancio dei Settemari Boosters come Bambino Gratis, annullamento senza penali e con rimborso completo (assicurazioni incluse), assicurazione Total Safe Covid, «una delle più complete sul mercato, in grado di coprire i clienti da eventuali effetti Covid, prima, durante e dopo il viaggio».

Completano la proposta di Settemari, promozioni speciali per il Santo Stefano Resort in Sardegna, a cui è legata l’offerta Nave Gratis e speciali tariffe per il solo land.

Tra le novità 2021, anche la Live Chat con la possibilità di poter contattare l’assistente in villaggio già prima della partenza per richiedere informazioni o per anticipare la prenotazione di servizi ed escursioni, e la creazione di una nuova fascia di attività del miniclub per i bambini di età compresa fra gli 8 e i 12 anni, che si affiancheranno a quelle previste per i più piccoli.

E per chi ha in mano un voucher dello scorso anno? Sono previsti sconti fino a 300 euro sulla prenotazione.

Una politica molto aggressiva e in linea con le esigenze del mercato, quella di Settemari-Uvet, il t.o. di Luca Patanè seriamente intenzionato a presidiare la prossima stagione.