L’estate di Ryanair: oltre 720 rotte dall’Italia













Un maxi network da oltre 720 rotte per l’estate 2022. Ryanair ha appena lanciato l’operativo per la summer italiano annunciando 47 nuove rotte con particolare focus sugli aeroporti di Venezia e di Roma Fiumicino. Il vettore irlandese rafforza quindi il suo impegno nei confronti dell’Italia e si candida a guidare la ripresa del trasporto aereo europeo.

Da Roma Fiumicino, infatti, i nuovi voli decolleranno per Stoccolma, Cuneo, Cefalonia, Figari, Gran Canaria, Minorca, Preveza-Aktion e Tangeri. Da Venezia, invece, le nuove rotte sono dirette a Stoccolma, Comiso, Crotone, Danzica, Helsinki, Katowice, Lisbona, Madrid, Minorca, Marsiglia, Norimberga, Odessa, Cork, Santander, Tolosa, Trapani e Vienna.

A queste si aggiungono i voli da Torino per Agadir, Billund e Zara, il Brindisi-Stoccolma, il Bari-Billund e il Bari-Lisbona, le rotte da Verona per Porto e Palma e quelle da Perugia per Barcellona, Bucarest e Vienna, e il Cagliari-Palma.

Completano le novità i voli da Catania per Bruxelles Charlleroi e Londra Luton; quelli da Trapani per Billund e Varsavia, il Lamezia-Vienna, il Rimini-Vienna; le rotte da Bergamo per Madeira e Newcastle e quelle da Pisa per Zara e Paphos.

“Ryanair sta guidando la ripresa del traffico in Europa poiché prevede di contribuire a una crescita accelerata sia del traffico sia dell’occupazione nei prossimi 5 anni. Dopo aver aggiunto 560 nuove rotte e aperto 14 basi negli ultimi 12 mesi, Ryanair ora guarda avanti all’estate 2022 e all’aggiunta, alla propria flotta, di 65 nuovi aeromobili B737-8200 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche”, sottolinea la nota della compagnia aerea. Negli ultimi mesi, infine, Ryanair ha lanciato l’handling elettrico in 11 principali aeroporti europei.

«Siamo lieti di annunciare il nostro operativo estivo per l’Italia che offre destinazioni europee ancora più sorprendenti. Dopo due estati di restrizioni di viaggio, i nostri clienti italiani ora hanno 47 nuove rotte tra cui scegliere quando prenotano le loro tanto attese vacanze. Sia che stiate pianificando una rilassante vacanza in famiglia nei pittoreschi dintorni di Porto, un city break a Vienna o una fuga romantica a Lisbona, il nostro operativo non vi deluderà», ha detto Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair.