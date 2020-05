L’estate di Rocco Forte tra Roma, Puglia e Sicilia

Rocco Forte Hotels torna a operare in Italia (in sicurezza) e rilancia il suo iconico Hotel de Russie a Roma (oltre al Forte House) e i due resort in Puglia e Sicilia. Per l’estate 2020 la novità è la partnership siglata con VistaJet, la compagnia svizzera di jet privati che propone tariffe dedicate agli ospiti del Gruppo.

Queste le date da segnare in calendario: si parte martedì 2 giugno con il Rocco Forte House a Roma, per proseguire il 19 giugno con il de Russie e la Masseria Torre Maizza in Puglia; appuntamento al 26 giugno, invece, per accedere al Verdura Resort in Sicilia.

Passando alle proposte, valide per l’intera stagione estiva fino al 30 settembre prossimo, per soggiorni di minimo quattro notti Verdura Resort e Masseria Torre Maizza offrono dai 200 ai 400 euro di credito a camera, spendibili negli outlet F&B delle rispettive tenute. Servizio di prima colazione sempre incluso e upgrade soggetto a disponibilità.

Inoltre c’è l’offerta City Hotel, valida per soggiorni di minimo due notti con trattamento di prima colazione all’Hotel de Russie, così come è previsto l’upgrade garantito della camera e dai 100 ai 200 euro di credito spendibili nei ristoranti e bar della struttura o nel servizio di parcheggio custodito.

Infine, spazio al Family Package, che permette di prenotare due camere comunicanti. La camera dei bambini garantisce una promozione del 50% sul prezzo di listino ed è gratuita se prenotata in abbinamento a una suite.

«Mai come quest’anno sento il valore e la gioia nell’avviare la stagione estiva – afferma Rocco Forte, fondatore e chairman di Rocco Forte Hotels – Vogliamo lanciare un segnale di ottimismo e speranza per il settore del turismo, augurandoci di accogliere tanti ospiti italiani. Meritiamo tutti un’estate sicura e bellissima e io personalmente non vedo l’ora di trascorrerla in Italia».