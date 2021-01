L’estate di Ota Viaggi: al via la campagna Io Prenoto













Ota Viaggi ha pubblicato online il suo catalogo per la stagione estiva 2021 che, insieme alla già annunciata apertura delle vendite, prevede anche nuovi accordi commerciali ideati per sostenere le agenzie di viaggi. Il piano commerciale, inoltre, prevede più articolazioni ed evoluzioni nei prossimi mesi con l’intento si supportare la ripartenza del turismo nel nostro Paese.

Allo stesso tempo prende il via la campagna Io Prenoto, valida su oltre 80 strutture dislocate nelle varie regioni (Puglia, Calabria, Basilicata, Toscana, Abruzzo e Campania) della Penisola, con particolare focus sui 26 villaggi in Sardegna e i 9 in Sicilia.

La promozione prevede una serie di incentivi come la cancellazione gratuita senza penale fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna quota di gestione pratica, ma lasciando ugualmente attive tutte le coperture assicurative di base e solo il 10% di acconto da versare per bloccare la prenotazione. La promo è valida per le prenotazioni effettuate entro il 1° aprile 2021.

Sempre entro questa data, è possibile aderire a “Prenota Prima”, per usufruire di una serie di agevolazioni legate a una ampia selezione di strutture. “L’obiettivo di Ota Viaggi, a fronte dei sui 30 anni di esperienza, è quello di porsi al fianco delle agenzie, introducendo sempre nuove proposte e promozioni per permettere di far tornare a viaggiare i nostri clienti”, sottolinea la nota del tour operator romano.