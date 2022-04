L’estate di Msc: «Catalogo mai così ampio»













Flotta di 19 navi al completo, di cui 11 nel Mediterraneo, con 15 porti di imbarco italiani. Un totale di 450 crociere per toccare 274 destinazioni in tutto il mondo. Un catalogo estivo mai così pieno – che l’agenzia è chiamata a trasformare in aspettativa di viaggio – e un andamento del booking di nuovo positivo nelle ultime settimane.

Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, dalla Bit di Milano fa il punto su questo momento della stagione: «Se avevamo avuto segnali vigorosi a fine gennaio e buoni numeri a febbraio, siamo stati colti impreparati dalla tragedia dell’Ucraina, che ha causato un rallentamento della domanda per tre settimane. Da metà marzo però c’è un’interessante ripresa. Per l’estate abbiamo la flotta al completo con 19 navi, di cui 11 nel Mediterraneo, e cinque in Nord Europa, con 40 itinerari: abbiamo dovuto cancellare lo scalo di San Pietroburgo, che è stato però sostituito con una programmazione più ricca per i fiordi. E ancora, abbiamo due navi in Florida per i Caraibi e Msc Bellissima negli Emirati fino a giugno».

E anche se la domanda oggi è last minute, il settore delle crociere deve avere sempre capacità di programmare. «Ecco perché abbiamo aperto le vendite di Msc Euribia per il 2023 e perché siamo in attesa di accogliere a fine 2022 due nuove unità, Msc Europa e Msc Seascape – aggiunge Massa – Guardiamo con ottimismo al presente e al prossimo futuro e consideriamo il 2023 un anno strategico: oltre ad aumentare la flotta, esordisce il brand lusso Explora Journeys. E inoltre gettiamo il cuore oltre l’ostacolo per proporre da aprile prossimo Msc Meraviglia protagonista di itinerari diversi da New York per tutto l’anno. Poi, con Going abbiamo presentato un programma che prevede pacchetti abbinati “Stay & Cruise”, crociera+tour: direzione Venezia, Atene, e anche Stati Uniti, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Londra. Per concludere, siamo recentemente diventati Global Partner di Formula 1, questa partnership ci consentirà di arricchire la nostra offerta dando agli ospiti la possibilità di vivere l’emozione della competizione automobilistica durante il viaggio in crociera».

Msc Crociere rinnova in Bit la volontà di mantenere il suo rapporto consolidato con le agenzie di viaggi e con la rete distributiva italiana, «verso un’estate in cui dominerà ancora la vacanza di prossimità, che per noi vuol dire Mediterraneo, e in cui abbiamo un’offerta record – ricorda – Altro punto chiave è che i protocolli evolvono e dal 1° aprile sono tornate le escursioni libere, non in bolla sociale».

«Siamo al lavoro per capire quello che sta piacendo di più e c’è un ritrovato entusiasmo sul mediterraneo orientale: Croazia, Grecia, isole – aggiunge il direttore commerciale Luca Valentini – Oltre ai tanti porti di imbarco del versante adriatico, abbiamo Atene come homeport per crociere dirette in Israele, ad Haifa. Quest’estate ritroviamo anche la Turchia, c’è tantissima richiesta di Grecia e c’è anche tanta voglia di tornare a Miami, come ci dicono dalle agenzie».

Oltre al ritorno dei fiordi: «Era da tre anni che non si andava nei fiordi – dice il direttore vendite Fabio Candiani – Stiamo riscoprendo destinazioni che non ricordavamo neanche più, come la Tunisia, Santorini o Maiorca, proprio nel momento in cui si può scendere a terra in libertà. Le vendite stanno andando bene, abbiamo prorogato la promo Estate Leggera fino al 31 maggio e ad aprile stiamo facendo fam trip e roadshow a bordo con gli agenti in Adriatico. Inoltre, proponiamo minicrociere interessanti mentre le navi si spostano e riposizionano e guardiamo a nuovi target, come gli appassionati di sport, e alle crociere tematiche».

A proposito di temi, Msc Crociere ha appena debuttato al Vinitaly presentando la prima crociera tematica Wine&Sea, che vedrà la presenza delle migliori cantine italiane con le quali sarà possibile approfondire tutte le curiosità e i temi legati al mondo del vino.

«E poi abbiamo il progetto con Battiti Live, che ha reso la nave il palcoscenico della musica italiana – ricorda il direttore marketing Andrea Guanci – Puntiamo a un target sempre più giovane e oggi abbiamo anche i canali social Instagram e Tik tok, oltre ad averne aperto uno su Spotify per creare la playlist della propria vacanza. Siamo contemporaneamente in comunicazione con campagne cinema, tv, radio, cartellonistica digitale, sul tema musicale Summer di Calvin Harris».