L’estate di Mangia’s è modulabile e su misura

Edizione digitale n. 1 mercoledì 16 marzo 2022 www.lagenziadiviaggi.it/

Il 22 febbraio 2022 il ministro Speranza riapre le frontiere italiane al mondo con la più attesa tra le ordinanze: quella che dopo due lunghi anni rimuove elenchi e corridoi.Il 23 febbraio il premier Draghi annuncia che lo stato d’emergenza non sarà prorogato oltre marzo.È la rinascita, si crede per un istante.Il 24 febbraio, dopo appena un giorno, la Russia di Vladimir Putin invade l’Ucraina. E in Europa già riecheggia lo spettro del conflitto mondiale.Un passaggio di testimone perfetto, nonché grottesco, tra Covid e guerra che compromette questa nuova fase di ripartenza del turismo. Lo abbiamo raccontato facendo parlare le agenzie di viaggi in un’edizione dedicata alla RESISTENZA - la loro, la vostra, la nostra - in cui emblema è ATLANTE che regge il mondo sulle spalle. E il colore, seppur acido, è sempre e ostinatamente verde speranza.Venerdì saremo alla Bmt di Napoli (Pad 5 - Stand 5037), passate a prenderne una copia.E intanto leggetene qui: ita.calameo.com/read/000282683f5df6b571164