L’estate di Italian Hospitality Collection ai livelli pre pandemia













Incremento del turismo domestico e parziale ritorno dei turisti stranieri hanno portato gli hotel di Italian Hospitality Collection a superare ad agosto i risultati del 2019.

Il gruppo, attraverso il fondo Star gestito da Castello Sgr, ha in portfolio cinque strutture: Grotta Giusti Thermal Spa Resort, Fonteverde e Bagni di Pisa in Toscana, Chia Laguna in Sardegna e Le Massif a Courmayeur in Valle d’Aosta.

Al boom di prenotazioni di agosto, dunque, ha contribuito in parte anche la ripresa di flussi internazionali da mercati come Francia, Germania, Svizzera, Olanda.

Buone le previsioni per settembre, grazie al prolungamento della stagione estiva al Chia Laguna in Sardegna fino a tutto ottobre e all’offerta di remise en forme delle medical spa nelle sue strutture termali toscane. D’inverno sarà di nuovo la volta di Le Massif con le settimane bianche.

«Ad agosto abbiamo registrato una performance da record, con un’occupazione media vicina al 100%, grazie alla presenza di ospiti sia italiani che stranieri dai diversi mercati – Marcello Cicalò, group director of operations di Italian Hospitality Collection – Tutte le strutture hanno superato i risultati del 2019, anno pre Covid, e ci aspettiamo che questo trend positivo continui anche per tutto il mese di settembre».

Per Bagni di Pisa e Fonteverde si è trattato del miglior agosto di sempre, con un incremento di ricavi rispettivamente del 17% e del 50% rispetto al 2019; Grotta Giusti, recentemente entrato in Autograph Collection Hotels (Marriott International), ha segnato un +4% rispetto al 2019; anche per Le Massif Courmayeur ricavi superiori di circa il 35% rispetto al 2019; Chia Laguna Resort, nonostante le incertezze del mercato e la contrazione dei flussi provenienti dall’estero, fa il boom sul domestic travel e ritorna alle cifre del 2019.

«Siamo davvero molto soddisfatti dei risultati raggiunti” – aggiunge Cicalò – L’estate 2021 è stata all’insegna del Belpaese e il turismo domestico ha registrato un boom di ad agosto. Seppur in misura contenuta, il ritorno dei turisti esteri è stato comunque un fattore positivo e le prospettive sono buone anche per settembre. Inoltre il green pass si è rivelato uno strumento valido per il turismo e speriamo sia prorogata la sua validità da 9 a 12 mesi come annunciato. Infine ci auguriamo che si possano trovare soluzioni per risolvere il problema della carenza di personale che affligge tutto il settore da mesi. Un ringraziamento speciale a tutto il team per l’impegno dimostrato nella gestione delle incertezze e per la capacità di acquisire nuova clientela domestica per bilanciare le perdite dal mercato estero».