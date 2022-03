L’estate di Grimaldi Lines: 20 rotte nel Mediterraneo













Grimaldi Lines presenta alla Bmt di Napoli la programmazione estate 2022 il cui cuore è in Sardegna e Sicilia. «Siamo il vettore di riferimento per entrambe le isole. Offriamo un network di collegamenti marittimi articolato, con partenze diurne e notturne per tutti i principali porti – ricorda Francesca Marino, passenger department manager della compagnia – Le navi, in particolare quelle che si alternano sulla Sardegna, sono cruise ferry di ultima generazione. Garanzia di qualità anche i pacchetti nave+hotel proposti dal nostro t.o.».

Sono circa 20 i collegamenti operati da Grimaldi Lines nel Mediterraneo: in terra sarda la compagnia serve i porti di Olbia, Porto Torres e Cagliari, partendo da Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Rotte a cui si aggiunge, da aprile, la Savona-Porto Torres. In Sicilia raggiunge Palermo da Livorno, Salerno e Cagliari. Collegamenti, poi, anche per Spagna, Grecia, e Tunisia. Rotta anche sulle Baleari da Barcellona e Valencia con i servizi Trasmed Gle, compagnia del Gruppo.

Le navi destinate alla Sardegna sono vanto della flotta. Le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, che viaggiano tra Civitavecchia e Porto Torres proseguendo poi per Barcellona, sono state costruite nel 2008 e rinnovate nel 2019: oggi sono le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto, grazie alle speciali batterie al litio che entrano in funzione durante la sosta in banchina. Ottimo il livello anche di Cruise Sardegna e Cruise Europa, operative sulla tratta Livorno-Olbia e viceversa. Le quattro navi, sottolinea l’azienda, hanno cabine e suite molto spaziose – con la possibilità di accogliere anche animali domestici – self service e ristorante à la carte, piscina esterna con solarium, area giochi per bambini, palestra, Smaila’s Club, casinò e discoteca.

Sul fronte commerciale, si conferma la politica tariffaria flessibile e dinamica. In vigore ora la promo Advance Booking, con sconto del 20% (diritti fissi esclusi) per chi prenota entro il 30 aprile. Entro la stessa data sarà inoltre possibile modificare la prenotazione senza spese aggiuntive o cancellarla gratuitamente. Sempre disponibili anche le tariffe Sardi Doc e Siciliani Doc, per passeggeri nativi e/o residenti sulle due isole.

A Bmt la compagnia presenta anche del progetto Grimaldi Educa, oggetto di protocollo d’intesa con il Miur.