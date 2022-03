L’estate 2022 di Costa Crociere da Istanbul al Nord Europa













La nuova ammiraglia Costa Toscana, il ritorno del Nord Europa. E, ancora, gli esclusivi itinerari di Costa Venezia con partenze da Istanbul e la nuova offerta “Cruise&Golf” di Costa Smeralda. Sono molte le novità con le quali Costa Crociere si prepara per la nuova stagione di vendita. «A partire da giugno, torneremo a operare con l’intera flotta di 12 navi, riattivando la nostra programmazione completa, con oltre 1.800 crociere a disposizione sino alla fine del prossimo inverno, che visiteranno 179 destinazioni in tutto il mondo», spiega il country manager Italia di Costa, Carlo Schiavon.

L’estate di Costa Crociere

La compagnia posizionerà, infatti, tutte e quattro le navi di ultima generazione nel Mediterraneo. La nuova ammiraglia Costa Toscana, la gemella Costa Smeralda e Costa Firenze visiteranno Italia, Francia e Spagna. Novità esclusiva della prossima primavera-estate saranno le crociere di Costa Venezia tra Turchia e Grecia con partenze da Istanbul a partire dal 1° maggio.

L’offerta nel Mediterraneo sarà completata da Costa Deliziosa, Costa Luminosa e Costa Pacifica, che porteranno gli ospiti alla scoperta di Grecia e Croazia.

L’estate segnerà anche il grande ritorno del prodotto Nord Europa, dove Costa sarà presente con 4 navi. Costa Smeralda presenterà, inoltre, la novità “Cruise&Golf”, formula che permette di combinare un’esperienza di golf unica con il relax e il divertimento di una crociera Costa.

Su tutte queste crociere saranno disponibili le novità di prodotto a cui Costa ha lavorato in questi ultimi mesi, con un’innovativa offerta di escursioni e una proposta gastronomica d’eccellenza firmata da chef di fama mondiale. Inoltre, la semplificazione dei protocolli a cui sta lavorando la compagnia potrebbe consentire a breve, auspicabilmente già da aprile, di tornare a godere a pieno delle esperienze a bordo e a terra, con la reintroduzione anche delle escursioni in modalità libera.

La nuova ammiraglia Costa Toscana

Punta di diamante dell’offerta estiva di Costa saranno poi le crociere di Costa Toscana. Presentata in anteprima ai primi di marzo a oltre 1.000 agenti di viaggi durante lo speciale evento a bordo a loro dedicato, Discovery Toscana, la nuova ammiraglia della flotta Costa è salpata per la prima crociera inaugurale il 5 marzo nel Mediterraneo occidentale, dove navigherà per tutta l’alta stagione. Progettata come una “smart city” itinerante, la nuova ammiraglia green è alimentata a Lng, la tecnologia più avanzata nel settore per abbattere le emissioni. All’avanguardia in materia di sostenibilità, è caratterizzata da un design esclusivo, un vero omaggio alla creatività Made in Italy, ispirato all’atmosfera toscana.

Costa per il trade

Oltre che sul prodotto, Costa continua a investire anche sul trade. «Con lo Speciale Primavera abbiamo prorogato al 31 marzo tutte le iniziative commerciali in essere, a partire dalla Promo All-Inclusive», spiega il direttore vendite, Riccardo Fantoni. Tra le novità, anche il rilancio della formula Follow Me, che consente agli agenti che viaggiano con i propri clienti di avere interessanti incentivi e gratuità. «Dopo l’introduzione del nuovo Contratto di Valore e il lancio del nuovo sistema di pricing, ancora più chiaro e trasparente, continuiamo a supportare i nostri partner agenti di viaggi. Con il rilancio di Costa Next e il suo ampio e innovativo catalogo di servizi – conclude Fantoni – vogliamo sottolineare ancora una volta il valore che riconosciamo ai nostri partner, il cui ruolo è per noi da sempre strategico».