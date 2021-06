L’estate di Columbus con 50 mete nel Mediterraneo













Cinquanta sfumature di Mediterraneo nella programmazione estiva 2021 del tour operator Columbus. Sono tutte concentrate sul Mare Nostrum, infatti, le offerte del t.o., alcune delle quali in esclusiva, con oltre 50 strutture selezionate.

Le destinazioni dove punta maggiormente il tour operator si trovano in Grecia con soluzioni a Rodi e Creta, a Malta, in Croazia con Rovigno, Primošten e Umago, ed in Spagna dove il t.o. propone una splendida dimora andalusa e bellissimi tour, oltre alle Canarie in collaborazione con la compagnia aerea Binter, compagnia ufficiale delle isole. In particolare la programmazione si concentra su strutture a Tenerife, Lanzarote e Gran Canaria con voli da Venezia e Torino.

«La politica adottata già da tempo da Columbus – spiega il patron, Ivano Zilio – È quella di cercare di soddisfare un target medio-alto e non andare in contrasto con gli altri operatori molto più generalisti su queste destinazioni. Adesso che la comunità europea ha approvato il Green Pass, questo sarà una spinta ulteriore per invogliare la circolazione dei turisti; comunque, le intenzioni di viaggiare sono in rialzo in questo periodo e si vede proprio dalle agenzie che stanno contattando i nostri booking di Milano, Padova e Palermo; aumentano anche le conferme costantemente su base settimanale. Anche se la situazione è ancora in bilico, dobbiamo continuare a infondere positività nel mercato e soprattutto stimolare i clienti finali di andare a prenotare nelle agenzie di viaggio per le loro vacanze estive.. Poi dovremo attendere settembre per capire effettivamente come saranno andate le vendite».