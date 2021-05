L’estate di Club del Sole tra flessibilità e smart working













Per andare incontro alle esigenze degli italiani in questa nuova estate all’insegna dei soggiorni en plein air, Club del Sole – che ora alla direzione generale vede l’ex Eden Angelo Cartelli – ha lanciato nuove promozioni e agevolazioni nei suoi 21 family camping village, prime fra tutte la flessibilità sulle date di prenotazione e una nuova politica di cancellazione.

Il periodo particolare che stiamo attraversando impone un ripensamento della vacanza anche dal punto di vista della sua programmazione e con Easy Change Club del Sole offre la massima flessibilità per modificare la prenotazione.

L’offerta Zero Rischi, inoltre, offre l’opportunità di prenotare un soggiorno in anticipo potendo accedere a un prezzo più conveniente e senza rischi in quanto sarà possibile annullare la prenotazione fino a 14 giorni prima della data di arrivo senza alcun costo e ottenendo la restituzione della caparra versata. Con la tariffa Super Flex, invece, si può prenotare un soggiorno in un villaggio Club del Sole entro il 29 giugno avendo la possibilità di cancellare gratuitamente la prenotazione fino a 3 giorni prima dell’arrivo.

La famiglie avranno accesso all’offerta Family Special in alcune tipologie di sistemazioni con mezza pensione, pensione completa e formula soft all inclusive gratuita per i bambini fino a 10 anni non compiuti. Sempre per andare incontro alle esigenze delle famiglie italiane, Club del Sole riconferma la formula di finanziamento innovativo e in esclusiva per il mercato italiano Easy Pay, con copertura totale dell’importo del soggiorno erogato in tempi rapidi e senza anticipo.

Club del Sole coniuga vacanza e lavoro nei suoi Smart Working Village con l’iniziativa che consente di connettersi da una spiaggia o da una verde pineta con aree dedicate e attrezzate di tutte le dotazioni necessarie per far fronte alle esigenze di ogni professionista con sistemi informatici, strumenti all’avanguardia e personale dedicato.

Per tutti i soggiorni superiori alle due settimane viene applicato uno sconto fino al 30%. E My Club Del Sole è la nuovissima app che consentirà di accedere a tutti i servizi dell’operatore.