L’estate di Club del Sole tra bungalow e mobilhome

Torna sul mercato anche l’offerta dei 15 family camping village firmati Club del Sole, immersi nel verde della macchia mediterranea e nelle location tra le più suggestive d’Italia, nel bel mezzo di parchi naturali, pinete e mare dell’Argentario fino alle lunghe spiagge sul Mar Adriatico.

Nei camping village Club del Sole è possibile scegliere fra piazzole, bungalow o anche mobilhome, ognuna con la sua aerea dedicata per rilassarsi in famiglia e godere di tantissime occasioni e proposte per divertirsi insieme in totale relax. Poi, considerando che ogni età ha le sue esigenze, i più grandi possono optare per la consegna a domicilio direttamente dal ristorante o dal supermercato, per lo smart working, l’ombrellone e spazi riservati in spiaggia o in piscina.

Oltre alla sicurezza di strutture e servizi a 5 stelle, per tutti i soggiorni superiori a due settmane Club del Sole applica uno sconto fino al 30%. L’innovativa formula Easy Holiday, inoltre, regala a tutti la possibilità di concedersi tutto questo con il finanziamento totale del soggiorno a partire da 100 euro al mese.