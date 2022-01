L’estate di Brussels Airlines. 85 destinazioni e virata leisure













Tante rotte leisure nella programmazione estiva di Brussels Airlines che opererà complessivamente 85 destinazioni: la summer della compagnia aerea belga scatterà dal 27 marzo e rispetto allo scorso anno presenta molte novità rivolte al turismo, come i voli per Arecife (Lanzarote), Chania (Creta), Hurghada (Egitto), Mytilene (Lesbo), Samos, Marrakech e Rabat (Marocco) e Monaco.

La strategia della stagione estiva di Brussels Airlines mira a consolidare il traffico leisure come spiega Jan Derycke, capo della rete e della pianificazione del vettore: «I dati sulle prenotazioni mostrano chiaramente una grande disponibilità a viaggiare. Rispetto all’estate 2021, vediamo anche che i passeggeri ricominciano a prenotare con maggiore anticipo, soprattutto per i periodi di vacanze scolastiche. Spagna, Portogallo, Italia e le isole greche dovrebbero essere le destinazioni più popolari di questa stagione estiva. Ecco perché siamo felici di aggiungere le isole Lesbo e Samos in Grecia alla nostra rete, ma anche Lanzarote e Creta rappresenteranno un valore aggiunto nel nostro portafoglio vacanze».

E’ soprattutto nel medio raggio, con un’offerta complessiva di 66 destinazioni, che Brussels Airlines amplia la rete di collegamenti leisure con un’ampia gamma di popolari mete per le vacanze. Infatti, oltre alle destinazioni per tutto l’anno come Alicante, Madrid, Lisbona, Milano, Roma e molte altre, la compagnia aerea rilancia una serie di destinazioni per le vacanze estive: In Grecia, Atene e le isole greche di Creta (Heraklion e Chania), Cos, Rodi, Corfù, Zante, Lesbo e Samo saranno nuovamente collegate a Bruxelles. In Italia la compagnia aerea atterrerà nuovamente a Bari, Catania, Firenze, Napoli, Olbia e Palermo. Le rotte da diporto spagnole Ibiza e Palma di Maiorca si uniranno alla rete mentre i voli per le isole Canarie Tenerife, Gran Canaria e Lanzarote continueranno dalla stagione invernale. Brussels Airlines riprenderà anche a volare verso le destinazioni croate Dubrovnik e Spalato, nonché verso le destinazioni russe Mosca e San Pietroburgo. La destinazione egiziana Hurghada proseguirà dopo l’inverno e anche Marrakech in Marocco si unirà al programma estivo. Durante l’alta stagione, anche le destinazioni marocchine Tangeri, Rabat e Nador saranno collegate a Bruxelles. 19 destinazioni a lungo raggio con la ripartenza di Washington Sulla rete intercontinentale, Brussels Airlines riaprirà Conakry (Guinea) e Ouagadougou (Burkina Faso) in Africa e riprenderà i voli per Washington D.C. durante la stagione estiva.

Significagtivo l’impegno di Brussels Airlines anche nel lungo raggio con 17 collegamenti nell’Africa subsahariana e 2 negli Stati Uniti (New York e Washington). Per la prima volta il vettore belga opererà voli tra Bruxelles e Monaco, mentre Lufthansa continuerà ad operare 5 frequenze giornaliere. Il primo volo Brussels Airlines per Monaco decollerà il 27 marzo.