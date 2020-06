L’estate di Best Western riparte dalle agenzie di viaggi

Si chiama Italian Summer Selection 2020 la novità tutta leisure e formato trade di Bwh Hotel Group Italia: si tratta di un’offerta che le agenzie di viaggi, ma anche i tour operator, potranno proporre alla clientela con un’ampia scelta di vacanze italiane.

«Agenzie e t.o. sono i primi partner a cui vogliamo rivolgerci – afferma Sara Digiesi, chief marketing officer di Bwh Hotel Group Italia – Ci troviamo in un momento in cui i clienti vogliono essere rassicurati e guidati nella definizione di una vacanza tanto attesa: le competenze degli agenti e la fiducia nei loro consigli sarà pertanto centrale. Dal canto nostro ci proponiamo come partner affidabile. I nostri protocolli di igiene e sanificazione, l’assicurazione sanitaria già attiva nelle nostre strutture, sono solo due dei pilastri sui quali abbiamo fondato il ritorno alla piena operatività delle strutture del Gruppo».

Come si apprende dalla nota stampa divulgata dal Gruppo alberghiero i vantaggi per le agenzie si sostanziano in tariffe dedicate nette o commissioni premium, assistenza pre e post-vendita a cura degli operatori di customer service di brand, supporto commerciale dell’ufficio Leisure Sales, nato con l’obiettivo di dialogare in modo più costante e articolato con il trade e attivare accordi personalizzati.

Le prenotazioni potranno avvenire online, sul sito di compagnia, in tutte le sezioni dedicate a ogni proposta e tramite il Centro Prenotazioni Cro. Italian Summer Selection aggrega l’offerta degli hotel che fanno capo ai brand Best Western, World Hotels e Sure Hotel con idee di viaggio per riscoprire l’Italia in numerose suggestioni tematiche.

Tra i nuovi target,il Digital Nomads, un ospite che in Bwh trova la sua dimensione ideale di smart tourism, lavoro più viaggio. Molte anche le conferme long seller del Gruppo tra cui Pets, Kids e Rider; e ancora, tra le altre, Occasioni, soluzioni legate a ricorrenze e dove il viaggio si pone come alternativa alle celebrazioni tradizionali più frequentate.

Infine, la soluzione dei Tour prevista con carnet: Italia, Bike & Ride, Gusto e Sicilia sono formule itineranti per due persone, per 5 o 10 notti, in numerosi hotel del Gruppo, in camera doppia con colazione sempre inclusa.

Fino al 31 agosto 2020 e per soggiorni fino al 31 dicembre 2020, solo per le agenzie è valida la promozione speciale da prenotare online che prevede 15% di commissione, 5% di sconto sulla Bar B&B, colazione inclusa disponibile fino a 7 giorni prima della data di arrivo con rilascio punti Best Western Rewards agli ospiti iscritti al programma fedeltà.

E ancora, dedicata agli agenti per i loro viaggi, #Siriparte è l’offerta che ne riconosce la fedeltà: prenotando un soggiorno in Italia entro il 31 Ottobre a una tariffa fissa vantaggiosa: da 49 euro a 89 euro per notte in una grande selezione di alberghi in tutta Italia.