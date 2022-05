L’estate di Apulia Hotels: dal mare esperienziale al patto con le agenzie













Sarà un’estate all’insegna del mare esperenzialequella che Apulia Hotels ha allestito e intende commercializzare soprattutto attraverso un sempre più forte legame operativo con le agenzie di viaggi. Sono questi gli obiettivi di Antonio Vivo, direttore area e socio insieme a Gaetano Colavita del Gruppo di alberghi e residence presente in Puglia, Abruzzo, Calabria e Sardegna, che prosegue il suo piano di espansione.

«Per questa stagione – evidenzia Vivo – Apulia Hotels dispone di un’offerta complessiva di circa 1.000 camere e lanceremo due nostre nuove strutture: il Torre delle Stelle in Sardegna e il Semirates Palace a Castellana Grotte, in Valle d’Itria, che dispone di 67 camere. Una diversificazione di proposte italiane che proseguirà anche nell’immediato futuro poiché posso già anticipare che stiamo finalizzando l’acquisizione di altre due strutture ricettive, una in Sicilia ed una in Puglia, a Castel del Monte».

IL PUNTO SULLA STAGIONE

Ripartenza a pieno regime, dunque, favorita da un buon avvio delle prenotazioni, come sottolinea Vivo: «Le vendite in questa prima parte dell’anno registrano un +30% rispetto alla stagione scorsa e complessivamente, grazie alle nuove strutture e al pieno rilancio anche della bassa stagione, contiamo di migliorare di un buon 30% il nostro fatturato annuale».

Perfomances rese possibili dalla buona reattività dei mercati esteri, oltre a quello italiano. «Già nella bassa stagione abbiamo recuperato da diversi mercati esteri – in particolare Francia, Germania, Danimarca e Inghilterra – mentre riguardo il domestico stiamo consolidando le vendite nel sud dove il nostro brand è conosciuto da un buon 17% di un campione di interviste fatte con una nostra ricerca e nel nord-ovest italiano», sottolinea il manager.

Un buon posizionamento quello di Apulia Hotels che mira a consolidare anche i suoi target di riferimento: «La nostra clientela di riferimento è quella delle famiglie, con età media dai 35-50 anni, con bambini di età tra i 6-12 anni, anche se per cercare di ampliare la quota-mercato e muoverci su altri target abbiamo adottato una serie di offerte come ad esempio per le coppie, una promozione che prevede sconti del 10% per tutto l’anno, anche in alta stagione –ricorda Vivo – Così come riguardo alle famiglie con bambini piccoli abbiamo introdotto una serie di servizi, che oltre alla biberoneria, prevedono ad esempio baby sitter su prenotazione (qualora i genitori vogliono fare escursioni)».

IL MARE ITALIA ESPERENZIALE

Servizi strategicamente allestiti per assecondare al meglio le tendenze di un mercato molto cambiato rispetto agli anni pre Covid, come osserva Vivo: «Oggi l’ospite richiede soggiorni esperenziali ed è per questo che abbiamo lanciato una serie di proposte per settimane speciali dedicate allo yoga, alla danza, al tennis, e perfino una scuola di musical, grazie ad un accordo con l’Accademia del Musical di Roma che fornirà attori-tutor per coinvolgere gli ospiti in una esperienza davvero unica nel suo genere. Abbiamo poi potenziato tutte le escursioni e tour sui vari territori, al punto che in tutte le nostre strutture è stato allestito un ufficio-prenotazioni tour a disposizione degli ospiti. E per la bassa stagione abbiamo anche previsto la formula dei soggiorni brevi nei quali abbiamo incluso escursioni sul territorio».

I PIANI PER LE AGENZIE

Altro punto fermo nella strategia 2022 di Apulia Hotels è sicuramente il rapporto con il canale agenziale: «Io e il mio socio Colavita siamo nati tour operator e solo dopo il 2000 abbiamo investito nell’hôtellerie. Conosciamo quindi molto bene le esigenze degli adv e soprattutto sappiamo valorizzare il loro ruolo di intermediari. Vogliamo farci conoscere sempre di più dal canale agenziale e non a caso abbiamo creato un’area Agenzie nel nostro sito dove un agente può accedere con una apposita iscrizione. All’interno di questa area dedicata si trovano tutte le disponibilità delle nostre strutture in tempo reale e il regime commissionale riconosciuto. Non solo, ma per incentivare le vendite di questo avvio di stagione, fino all’8 maggio riconosceremo una over-commission del 5% – legata alla Festa della Mamma – sulle prenotazioni finalizzate, regalando anche un kit mare a tutte le mamme-ospiti. Inoltre – aggiunge Vivo – abbiamo in programma un educational riservato alle agenzie di viaggi iscritte al nostro portfolio e contrattualizzate con noi, che effettueremo in giugno presso il nostro Villaggio Forte di Scalea».

Tutto pronto, dunque, per una stagione che, come precisa sempre Vivo, che sarà comunque improntata alla massima sicurezza per l’ospite: «Nelle nostre strutture continueremo ad adottare alcune misure già stabilite nel 2021, perché siamo consci che oggi la clientela chiede sicurezza, esperienza e professionalità. Tre requisiti che siamo in grado di assicurare anche attraverso il prezioso supporto delle agenzie di viaggi».