L’estate di Abu Dhabi con il “Summer Pass”













Dall’incontro con il supereroe preferito al Warner Bros a una corsa sul Circuito di Yas Marina come un pilota di F1. Abu Dhabi lancia – all’Arabian Travel Market 2022 – la nuova campagna “Summer Like You Mean It” (L’estate come piace a te), che invita i turisti ad arricchire la loro vacanza con un’ampia gamma di esperienze uniche, e presenta le nuove offerte come l’Abu Dhabi Summer Pass: promozioni imbattibili che aprono le porte a esperienze, siti culturali e attrazioni di intrattenimento per famiglie.

L’Abu Dhabi Summer Pass darà ai viaggiatori l’accesso a tre parchi tematici principali (Warner Bros. World Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi e Yas Waterworld Abu Dhabi), tutti i siti culturali tra cui Louvre Abu Dhabi, il palazzo presidenziale Qasr Al Watan, Qasr Al Hosn (la più antica struttura di Abu Dhabi) e i trasporti gratuiti tramite Yas Express e i servizi di autobus pubblici di Abu Dhabi. I prezzi dei migliori hotel della regione in estate costeranno in media il 30% in meno rispetto all’alta stagione.

«I viaggiatori globali guardano al Medio Oriente; questo è il momento perfetto per condividere Abu Dhabi con il mondo, proponendo tutta la varietà di esperienze uniche e diverse che attendono di essere esplorate in modo conveniente nella capitale degli Eau e nei dintorni – dichiara Saleh Mohamed Saleh Al Geziry, direttore generale per il Turismo presso il dipartimento di cultura e turismo di Abu Dhabi – Quest’estate desideriamo che i viaggiatori scoprano l’Abu Dhabi famosa e sconosciuta, scoprendo le perle nascoste della nostra destinazione, al ritmo che preferiscono, che si tratti delle emozioni dei nostri parchi tematici indoor di livello mondiale o della corsa del circuito turistico di Yas, fino al patrimonio di cultura e attività che garantiscono ispirazione e divertimento a tutta la famiglia. La capitale degli Eau ha qualcosa per tutti. Vogliamo rendere questi preziosi ricordi più accessibili fornendo offerte competitive e accattivanti per tutta la stagione, in modo che i viaggiatori possano vivere l’estate secondo i loro gusti, trovando il divertimento più adatto per loro».